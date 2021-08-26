25 сентября самые известные актеры и создатели со всего мира, которые представляют больше 70 сериалов, фильмов и специальных выпусков, соберутся на виртуальной сцене. Они проведут вместе с вами замечательный день с эксклюзивными новостями и трейлерами к лентам. Мероприятие такого рода происходит впервые в истории стриминга. Его цель – поблагодарить фанатов Netflix и подарить им незабываемые впечатления.

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Название проекта

Tudum! Что это? Конечно же, вы знаете этот звук. Просто не думали, как он пишется. Вы слышите Tudum каждый раз, когда начинаете смотреть сериал или фильм на Netflix. И именно этот звук вдохновил сервис анонсировать глобальное мероприятие для фанатов стриминга.

Новая анимация логотипа Netflix: слушайте звук Tudum

Как смотреть

Прямая трансляция виртуального мероприятия начнется в 19:00. Мероприятие будет транслироваться на YouTube-каналах во всем мире, а также в твиттере.

Кроме того, Netflix проведет предварительный показ корейских и индийских сериалов и фильмов, а также увлекательного аниме, которые будут транслироваться на специальных каналах. Начало в 15:00.

Чего ждать

На трехчасовом мероприятии Tudum будут представлены более 70 фильмов и сериалов, в том числе новые сезоны самых популярных из них:

Во время интерактивных бесед с создателями и актерами фанаты первыми узнают главные новости и увидят предварительный показ новых трейлеров и эксклюзивных клипов. Полный список сериалов и фильмов представлен на сайте About Netflix.

Tudum: глобальная фан-встреча: смотрите тизер события