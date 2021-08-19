Десять лет назад голливудские звезды знали, что их место в списке лучших могло появиться тогда, когда фильм, в котором они принимали участие, стал лидером по кассовым сборам. Сегодня успех можно измерить просмотром ленты на Netflix.

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Цифровая революция, возможно, кардинально изменила ситуацию, но не надо бодрствовать из-за финансовых отчетов ваших любимых актеров. Кинозвездам по-прежнему хорошо платят за их работу и часто они могут заработать гораздо больше, если имеют еще дополнительные обязанности.

Гонорары актеров Голливуда в 2021 году (в миллионах долларов)

Дэниел Крейг – 100 (сиквелы "Ножи наголо").

"Ножи наголо": смотрите трейлер