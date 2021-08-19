Десять лет назад голливудские звезды знали, что их место в списке лучших могло появиться тогда, когда фильм, в котором они принимали участие, стал лидером по кассовым сборам. Сегодня успех можно измерить просмотром ленты на Netflix.
Интересно 5 звезд Голливуда, которые возглавили список самых желанных актеров 2021
Цифровая революция, возможно, кардинально изменила ситуацию, но не надо бодрствовать из-за финансовых отчетов ваших любимых актеров. Кинозвездам по-прежнему хорошо платят за их работу и часто они могут заработать гораздо больше, если имеют еще дополнительные обязанности.
Гонорары актеров Голливуда в 2021 году (в миллионах долларов)
- Дэниел Крейг – 100 (сиквелы "Ножи наголо").
"Ножи наголо": смотрите трейлер
- Двейн Джонс – 50 ("Красное уведомление").
- Уилл Смит – 40 ("Король Ричард").
- Дензел Вашингтон – 40 ("Мелочи").
- Леонардо Ди Каприо – 30 ("Не смотри вверх").
- Марк Уолберг – 30 ("Правосудие Спенсера").
- Дженнифер Лоуренс – 25 ("Не смотри вверх").
- Джулия Робертс – 25 ("Оставь мир позади").
- Сандра Буллок – 20 ("Затерянный город Д").
- Райан Гослинг – 20 ("Серый человек").
- Крис Хемсворт – 20 ("Тор 4: Любовь и гром").
- Брэд Питт – 20 ("Скоростной поезд").
- Майкл Б. Джордан – 15 ("Без сожаления").
- Том Круз – 13 ("Топ Ган: Мэверик").
- Киану Ривз – 12 – 14 ("Матрица 4").
- Крис Пайн – 11,5 ("Подземелья и драконы").
- Роберт Паттинсон – 3 ("Бэтмен").