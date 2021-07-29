Почему стоит глянуть спортивный байопик с Уиллом Смитом?

Такие фильмы наполняют бешеной мотивацией, ведь сами рассказывают о силе семьи, настойчивости и вере, которые помогают достичь лучшего, менять себя и мир.

Читайте также 5 фактов о странном сериале "Девять незнакомцев" с Николь Кидман

Что показали в трейлере?

Уилл Смит в роли Ричарда Уильямса всегда лучше знает, как воспитывать своих дочерей. Приведя впервые их на тренировки в 4 с половиной года, поставил себе цель – научить Винус и Серену защищаться от улицы Комптона (Калифорния) и воспитать чемпионок.

"Король Ричард: Воспитывая чемпионок" 2021: смотрите трейлер

По сюжету Ричард Уильямс работает тренером по теннису. Серена (Деми Синглетон) и Венера (Санийя Сидни) Уильямс на сегодня известны как самые успешные теннисистки мира. Сестры на двоих завоевали 4 олимпийские золотые медали и 30 наград Турниров Большого шлема.

Кто стал режиссером и сценаристом биографической драмы?

Фильм "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" о настойчивом и амбициозном тренере и отце снял режиссер Рейнальдо Маркус Грин по сценарию Зака Бейлина. Для сценариста Бейлина эта лента является первой, а у Грина – второй проект для широкого экрана.

Интересно. На этапе кастингов на главную роль в байопике в киноматографическом мире не утихали споры относительно Уилла Смита. Все это из-за цвета его кожи, который значительно светлее, чем у Ричарда Уильямса.

Читайте У Боба Оденкерка случился сердечный приступ на съемках сериала "Лучше позвоните Солу": подробности

Актерский состав

Кроме Уилла Смита, в фильме сыграли:

Джон Бернтал;

Онжаню Эллис;

Сания Сидни.

Деми Синглетон и другие.

Что известно о съемочном процессе?

Съемки фильма стартовали в январе 2020 года в Лос-Анджелесе. Предполагается, что лента выйдет на экраны в этом же году