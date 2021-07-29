Чому варто глянути спортивний байопік з Віллом Смітом?

Такі фільми наповнюють шаленою мотивацією, адже самі розповідають про силу сім’ї, наполегливість та непохитну віру, що допомагають досягнути кращого, змінювати себе і світ.

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Що показали в трейлері?

Вілл Сміт в ролі Річарда Вільямса завжди краще знає, як виховувати своїх доньок. Привівши вперше їх на тренування у 4 з половиною роки, поставив собі ціль – навчити Вінус та Серену захищатися від вулиці Комптона (Каліфорнія) і виховати чемпіонок.

"Король Річард: Виховуючи чемпіонок" 2021: дивіться трейлер

За сюжетом Річард Вільямс працює тренером із тенісу. Серена (Демі Сінглетон) та Венера (Санійя Сідні) Вільямс на сьогодні відомі як найуспішніші тенісистки світу. Сестри на двох вибороли 4 олімпійські золоті медалі та 30 нагород Турнірів Великого шолому.

Хто став режисером та сценаристом біографічної драми?

Фільм "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" про наполегливого та амбіційного тренера та батька зняв режисер Рейнальдо Маркус Грін за сценарієм Зака Бейліна. Для сценариста Бейліна ця стрічка є першою, а у Гріна – другий проєкт для широкого екрану.

Цікаво. На етапі кастингів на головну роль у байопіку у кіноматографічному світі не вщухали суперечки щодо Вілла Сміта. Все це через колір його шкіри, який є значно світлішим ніж в Річарда Вільямса.

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Акторський склад

Окрім Вілла Сміта, у фільмі зіграли:

Джон Бернтал;

Онжаню Елліс;

Санія Сідні.

Демі Сінґлетон та інші.

Що відомо про знімальний процес?

Зйомки фільму стартували у січні 2020 року у Лос-Анджелесі. Передбачається, що стрічка вийде на екрани цього ж року