Як тільки 58-річній зірці стало погано, колектив надав Бобу Оденкерку першу медичну допомогу та викликав швидку. Чи був він у свідомості під час транспортування в лікарню, скільки він там залишиться – наразі не повідомляють.

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Боб Оденкерк зіграв в серіалі "Краще подзвоніть Солу" головну роль Джеймса Моргана "Джиммі" Макгілла, який взяв для себе псевдонім Сола Гудмена. За цю роль актор номінований на чотири премії Еммі.

Американський актор Майкл Маккін, який також знімається в шостому сезоні серіалу "Краще подзвоніть Солу" підтримав свого колегу:

Посилаю велику любов тобі, @mrbobodenkirk. Ти заслужив це, брате,

– Майкл Маккін.

"Краще подзвоніть Солу": що відомо про серіал

Юридична драма з елементами чорної комедії – спін-офф популярного серіалу Вінса Гіллігана "Пуститися берега". У січні 2020 року студія Sony Pictures Television оголосила про продовження серіалу до шостого сезону, який, скоріше за все, стане останнім.

Що таке "Пуститися берега"

Це популярний американський серіал, який складається із 5 сезонів. У центрі сюжету – історія звичайного американського вчителя хімії Волтера Вайта, який дізнається про онкохворобу. Щоб забезпечити після смерті свою дружину та дітей, він погоджується на незаконну авантюру учня Джессі Пінкмана, який створює власний вид метамфетаміну та отримує приголомшливий дохід.

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Що відомо про Боба Оденкерка?