Десять років тому голлівудські зірки знали, що їхнє місце в списку кращих могло з’явитися тоді, коли фільм, в якому вони брали участь, став лідером за касовими зборами. Сьогодні успіх можна виміряти переглядом стрічки на Netflix.

Цікаво 5 зірок Голлівуду, які очолили список найбажаніших акторів 2021

Цифрова революція, можливо, кардинально змінила ситуацію, але не треба не спати через фінансові звіти ваших улюблених акторів. Кінозіркам, як і раніше, добре платять за їхню роботу і часто вони можуть заробити набагато більше, якщо мають ще додаткові обов’язки.

Гонорари акторів Голлівуду у 2021 році (у мільйонах доларів)

Деніел Крейг – 100 (сиквели "Ножі наголо");

"Ножі наголо": дивіться трейлер