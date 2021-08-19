Десять років тому голлівудські зірки знали, що їхнє місце в списку кращих могло з’явитися тоді, коли фільм, в якому вони брали участь, став лідером за касовими зборами. Сьогодні успіх можна виміряти переглядом стрічки на Netflix.

Цікаво 5 зірок Голлівуду, які очолили список найбажаніших акторів 2021

Цифрова революція, можливо, кардинально змінила ситуацію, але не треба не спати через фінансові звіти ваших улюблених акторів. Кінозіркам, як і раніше, добре платять за їхню роботу і часто вони можуть заробити набагато більше, якщо мають ще додаткові обов’язки.

Гонорари акторів Голлівуду у 2021 році (у мільйонах доларів)

"Ножі наголо": дивіться трейлер

  • Двейн Джонс – 50 ("Червоне повідомлення");
  • Вілл Сміт – 40 ("Король Річард");
  • Дензел Вашингтон – 40 ("Дрібниці");
  • Леонардо Ді Капріо – 30 ("Не дивися вгору");
  • Марк Волберг – 30 ("Правосуддя Спенсера");
  • Дженніфер Лоуренс – 25 ("Не дивись вгору");
  • Джулія Робертс – 25 ("Залиш світ позаду");
  • Сандра Буллок – 20 ("Загублене місто Д");
  • Раян Гослінг − 20 ("Сіра людина");
  • Кріс Гемсворт – 20 ("Тор 4: Любов і грім");
  • Бред Пітт – 20 ("Швидкісний поїзд");
  • Майкл Б. Джордан – 15 ("Без жалю");
  • Том Круз – 13 ("Топ Ґан: Меверік");
  • Кіану Рівз – 12-14 ("Матриця 4");
  • Кріс Пайн – 11,5 ("Підземелля і дракони");
  • Роберт Паттінсон – 3 ("Бетмен").