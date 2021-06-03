"Это конец съемок "Тора 4: Любовь и гром", также это национальный день без игры мускулами, так что я подумал, что это суперрасслабленное фото подойдет", – отметил Крис Хемсворт.
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"Фильм будет чертовски сумасшедшим и смешным, а также коснется нескольких струн души. Много любви, много грома! Спасибо всем актерам и команде, кто создал это очередное невероятное путешествие Marvel. Пристегните ремни и приготовьтесь, и к встрече в кинотеатрах!", – написал Хемсворт в своем инстаграме.
Режиссер картины Тайка Вайтити в своем Инстаграме также поделился аналогичной фотографией.
"Иногда два человека собираются вместе, чтобы вдохновить мир и навсегда изменить кинематографический пейзаж. А еще есть я и Крис Хемсворт, которые слишком круты, чтобы заботиться о чем-то еще, кроме создания фильмов, приносящих людям абсолютную радость. Ладно, я не выгляжу круто, я это знаю", – написал режиссер.
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Также Вайтити напомнил, что премьера четвертой части фильма должна состояться в мае 2022 года.
Этот фильм – самое безумное, что я когда-либо делал, и для меня большая честь надрать себе задницу и получить нервный срыв, чтобы вы все могли увидеть его в мае 2022 года,
– дополнил режиссер.
Напомним, в четвертом фильме про Тора сыграли:
- Натали Портман;
- Кристиан Бэйл;
- Тесса Томпсон;
- Крис Пратт;
- Джейми Александер;
- Рассел Кроу.