Напомним, что в 2017 году Кевин Спейси получил ряд обвинений в сексуальных домогательствах, которые он якобы совершал с середины 1980-х годов до 2016 года. Вследствие таких заявлений карьера актера пошатнулось, особенно когда 30 октября 2017 года актер Энтони Репп пожаловался на непристойное поведение Спейси. Актера обвиняло в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты.

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В новой картине Кевин Спейси сыграет роль полисмена, который занимается делом слепого художника, обвиненного в педофилии.

Фотографы поймали Кевина Спейси в объектив, когда он вместе с компанией обедал в туринском кафе Pastificio De Filippis. Актер ел тартар из тунца и спагетти с морепродуктами.

Сюжет фильма "Человек, который нарисовал Бога"

В картине речь идет о взлетах и падениях слепого художника, который обладает необычайным даром создавать реалистичные портреты, просто слушая человеческие голоса.

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В фильме "Человек, который нарисовал Бога" также сыграют такие актеры: