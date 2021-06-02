Нагадаємо, що у 2017 році Кевін Спейсі отримав низку звинувачень у сексуальних домаганнях, які він нібито здійснював з середини 1980-х років до 2016 року. Внаслідок таких заяв кар'єра актора похитнулася, особливо, коли 30 жовтня 2017 року актор Ентоні Репп поскаржився на непристойну поведінку Спейсі. Актора звинувачувало у харасменті 15 осіб, але ніхто не зміг довести його провини, і судові справи з цього приводу були закриті.

До теми Кевін Спейсі отримав першу роль після скандалу про сексуальні домагання

У новій картині Кевін Спейсі зіграє роль полісмена, який займається справою сліпого художника, звинуваченого в педофілії.

Фотографи впіймали Кевіна Спейсі в об’єктив, коли він разом з компанією обідали в туринському кафе Pastificio De Filippis. Актор смакував тартаром з тунця та спагетті з морепродуктами.

Сюжет фільму "Чоловік, який намалював Бога"

У картині йдеться про злети і падіння сліпого художника, який володіє надзвичайним даром створювати реалістичні портрети, просто слухаючи людські голоси.

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У фільмі "Чоловік, який намалював Бога" також зіграють такі актори: