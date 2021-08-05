За последние несколько месяцев сняли большую часть четвертого сезона сериала "Очень странные дела". Съемки проходили в Грузии, Литве и Нью-Мексико.

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Он (4 сезон сериала, – Кино 24) визуально очень амбициозный, намного амбициознее, чем три предыдущих сезона,

– говорит Шон Леви, продюсер "Очень странные дела".

Леви также отметил, что съемки еще не полностью завершены. "Мы вместе с братьями Даффер, режиссировали его совсем недавно, – говорит. Мы завершим съемочный процесс позже. О дате выхода нового сезона расскажем позже – до 13 августа, когда выйдет "Персонаж" (Free Guy)", – дополнил Леви.

Продюсер рассказал, что задержка съемок связана с COVID-19 и условиями, в которых должны работать, чтобы все было безопасно: "Это тот случай, когда мы решили пойти гораздо дальше, чтобы охватить весь масштаб этого сезона и его разнообразие".

Между тем в сети появилась новая порция фотографий со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела".

Актерский состав сериала

Эмибет Макналти – Вики, болтливая девушка;

Майлз Труитт – Патрик, звезда баскетбола;

Регина Тинг Чен – мисс Келли, ответственная и хорошая учительница;

Грейс Ван – Дина Крисси, ведущая чирлидерка.

Напомним, 6 мая Netflix выпустил второй тизер четвертого сезона "Очень странные дела". Новый тизер сериала под названием "Одиннадцатая, ты слушаешь?" (Eleven, are you listening?) Очень похож на флэшбэк самой Одиннадцатой (Милли Бобби Браун). Зрителей переносят в лабораторию, где Мартин Бреннер проводил эксперименты над другими детьми, воспитывая у них суперспособности.

"Очень странные дела": смотрите второй тизер онлайн

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Сюжет 4 сезона сериала "Очень странные дела"

В последней серии третьего сезона сериала под названием "Глава восьмая. Битва за Старкорт" мы увидели, что история в маленьком забытом городке подошла к концу. Нам показали кадры, как машина вместе с Джойс Байерс (Вайнона Райдер), Уиллом Байерсом (Ноа Шнапп) и Джейн, она же Одиннадцатая (Милли Бобби Браун), покидает город Хокинс. Сюжет следующего сезона уже не будет связан с привычными пейзажами и это также подтверждает видеоанонс с надписью "Мы больше не в Хокинсе".

"Очень странные дела" – "Мы больше не в Хокинсе": смотрите видеоанонс онлайн

В последних кадрах нам также показали, что где-то в российской тюрьме мужчину бросают на съедение демогоргону. К этому факту добавляются также кадры с первого тизера будущего сезона, которые переносят нас на север России. Также поклонники увидели все еще живого Джима Гоппера (Дэвида Харбора). Кстати, первый тизер сериала "Очень странные дела" был опубликован еще 14 февраля 2020 года и имел ироническое название "Из России с любовью".

"Очень странные дела": смотрите первый тизер онлайн