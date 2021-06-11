Поэтому новыми актерами в ленте будут Эмибет Макналти, Майлз Труитт, Регина Тинг Чен и Грейс Ван Дин.

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Авторы сериала, Братья Даффер, в видео представили Эмибет Макналти. Создателям очень понравилась, как актриса исполняла главную роль Энн Ширли в драматическом сериале. В четвертом сезоне "Очень странных дел" она сыграет Вики – болтливую девушку, которая восхищается одним из главных персонажей.

Майлз Труитт, известный по сериалу "Черная молния", сыграет Патрика – звезду баскетбола, чью жизнь изменили ужасные события. Регина Тинг Чен, актриса известного сериала "Королева Юга", сыграет мисс Келли – ответственную и хорошую учительницу.

А Грейс Ван Дин наиболее известна по роли Кэти Кэмпбелл в сериале "Село", сыграет Крисси – ведущую чирлидершу, которая не рассказывает никому один большой секрет.

Ранее было известно о таком актерском составе четвертого сезона "Очень странных дел":

  • Джейми Кэмпбелл Бауэр;
  • Эдуардо Франко;
  • Джозеф Квинн;
  • Том Влашиха;
  • Шерман Август;
  • Мейсон Дай;
  • Никола Дуричко;
  • Роберт Инглунд.

Также в новой части вернутся все основные актеры сериала, в частности:

  • Милли Бобби Браун;
  • Финн Вулфхард;
  • Гейтен Матараццо;
  • Ноа Шнапп;
  • Калеб Маклафлин;
  • Сэди Синк;
  • Вайнона Райдер;
  • Дэвид Харбор;
  • Наталья Дайер;
  • Чарли Хитон;
  • Джо Кэри и Майя Хоук.

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Напомним, работа над новым сезоном началась в феврале 2020 года, но была приостановлена из-за пандемии. Сегодня съемки происходят в Атланте.

Дату премьеры четвертого сезона сериала "Очень странные дела" сообщат позже.