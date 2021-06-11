Поэтому новыми актерами в ленте будут Эмибет Макналти, Майлз Труитт, Регина Тинг Чен и Грейс Ван Дин.
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Авторы сериала, Братья Даффер, в видео представили Эмибет Макналти. Создателям очень понравилась, как актриса исполняла главную роль Энн Ширли в драматическом сериале. В четвертом сезоне "Очень странных дел" она сыграет Вики – болтливую девушку, которая восхищается одним из главных персонажей.
Майлз Труитт, известный по сериалу "Черная молния", сыграет Патрика – звезду баскетбола, чью жизнь изменили ужасные события. Регина Тинг Чен, актриса известного сериала "Королева Юга", сыграет мисс Келли – ответственную и хорошую учительницу.
А Грейс Ван Дин наиболее известна по роли Кэти Кэмпбелл в сериале "Село", сыграет Крисси – ведущую чирлидершу, которая не рассказывает никому один большой секрет.
Ранее было известно о таком актерском составе четвертого сезона "Очень странных дел":
- Джейми Кэмпбелл Бауэр;
- Эдуардо Франко;
- Джозеф Квинн;
- Том Влашиха;
- Шерман Август;
- Мейсон Дай;
- Никола Дуричко;
- Роберт Инглунд.
Также в новой части вернутся все основные актеры сериала, в частности:
- Милли Бобби Браун;
- Финн Вулфхард;
- Гейтен Матараццо;
- Ноа Шнапп;
- Калеб Маклафлин;
- Сэди Синк;
- Вайнона Райдер;
- Дэвид Харбор;
- Наталья Дайер;
- Чарли Хитон;
- Джо Кэри и Майя Хоук.
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Напомним, работа над новым сезоном началась в феврале 2020 года, но была приостановлена из-за пандемии. Сегодня съемки происходят в Атланте.
Дату премьеры четвертого сезона сериала "Очень странные дела" сообщат позже.