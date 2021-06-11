Отож новими акторами у стрічці будуть Емібет Макналті, Майлз Труітт, Регіна Тінг Чен і Грейс Ван Дін.

Читайте також "Дивні дива 4": мережу заінтригував перший тизер нового сезону

Автори серіалу, брати Даффер, у відео представили Емібет Макналті. Творцям дуже сподобалася, як акторка виконувала головну роль Енн Ширлі у драматичному серіалі. У четвертому сезоні "Дивних див" вона зіграє Вікі – балакучу дівчину, яка захоплюється одним із головних персонажів.

Майлз Труітт, відомий за серіалом "Чорна блискавка", зіграє Патріка – зірку баскетболу, чиє життя змінили жахливі події. Регіна Тінг Чен, акторка відомого серіалу "Королева Півдня", зіграє міс Келлі – відповідальну і хорошу вчительку.

А Грейс Ван Дін. найбільш відома за роллю Кеті Кемпбелл в серіалі "Село", зіграє Кріссі – провідну чирлідершу, що не розказує нікому один великий секрет.

Раніше було відомо за такий акторський склад четвертого сезону "Дивних див":

Джеймі Кемпбелл Бауер;

Едуардо Франко;

Джозеф Квінн;

Том Влашіха;

Шерман Август;

Мейсон Дай;

Нікола Дурічко;

Роберт Інглунд.

Також в новій частині повернеться всі основні актори серіалу, зокрема:

Міллі Боббі Браун;

Фінн Вулфхард;

Гейтен Матараццо;

Ноа Шнапп;

Калеб Маклафлін;

Седі Сінк;

Вайнона Райдер;

Девід Харбор;

Наталія Дайер;

Чарлі Хітон;

Джо Кері і Майя Хоук.

"Дивні дива" 4 сезон: дивіться тизер-трейлер

Нагадаємо, робота над новим сезоном почалася в лютому 2020 року, але була призупинена через пандемію. Сьогодні зйомки відбуваються в Атланті.

Дату прем'єри четвертого сезону серіалу "Дивні дива" повідомлять згодом.