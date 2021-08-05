За останні декілька місяців зняли більшу частину четвертого сезону "Дивних див". Фільмування відбувалося в Грузії, Литві та Нью-Мексико.

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Він (4 сезон серіалу, – Кіно 24) візуально дуже амбітний, набагато амбітніший, аніж три попередні сезони,

– говорить Шон Леві, продюсер "Дивних див".

Леві також наголосив, що зйомки ще не повністю завершені. "Ми разом з братами Даффер, режисерували його зовсім недавно, – говорить. Ми завершимо знімальний процес згодом. Про дату виходу нового сезону розкажемо згодом – до 13 серпня, коли вийде "Персонаж" (Free Guy)", – доповнив Леві.

Продюсер розповів, що затримка знімання пов’язана з COVID-19 і умовами, в яких повинні працювати, що все було безпечно: "Це той випадок, коли ми вирішили піти набагато далі, щоб охопити весь масштаб цього сезону і його різноманітність".

Тим часом в мережі з'явилася нова порція світлин із фільмування четвертого сезону серіалу "Дивні дива".

Акторський склад серіалу

Емібет Макналті – Вікі, балакуча дівчина;

Майлз Труітт – Патрік, зірка баскетболу;

Регіна Тінг Чен – міс Келлі, відповідальна і хороша вчителька;

Грейс Ван –Дін Кріссі, провідна чірлідерка.

Нагадаємо, 6 травня Netflix випустив другий тизер четвертого сезону "Дивних див". Новий тизер серіалу під назвою "Одинадцята, ти слухаєш?" (Eleven, are you listening?) дуже схожий на флешбек самої Одинадцятої (Міллі Боббі Браун). Глядачів переносять в лабораторію, де Мартін Бреннер проводив експерименти над іншими дітьми, виховуючи в них суперздібності.

"Дивні дива": дивіться другий тизер онлайн

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Сюжет 4 сезону серіалу "Дивні дива"

Остання серія третього сезону серіалу під назвою "Глава восьма. Битва за Старкорт" ми побачили, що історія в маленькому забутому містечку підійшла до кінця. Нам показали кадри, як машина разом із Джойс Байєрс (Вайнона Райдер), Віллом Байєрсом (Ноа Шнапп) та Джейн, вона ж Одинадцята (Міллі Боббі Браун), залишає місто Гокінс. Сюжет наступного сезону вже не буде пов'язаний зі звичними пейзажами і це також підтверджує відеоанонс із написом "Ми більше не у Гокінсі".

"Дивні дива" –"Ми більше не у Гокінсі": дивіться відеоанонс онлайн

Останніми кадрами нам також засвідчили, що десь у російській в'язниці чоловіка кидають на поживу демоґорґону. До цього факту додаються також кадри з першого тизеру майбутнього сезону, які переносять нас на північ Росії. Також шанувальники побачили все ще живого Джима Гоппера (Девіда Гарбора). До речі, перший тизер серіалу "Дивних див" був опублікований ще 14 лютого 2020 року і мав іронічну назву "З Росії, з любов'ю".

"Дивні дива": дивіться перший тизер онлайн