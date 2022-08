Netflix подал в суд на создателей мюзикла "Бриджертонов": что случилось

Стриминговый сервис Netflix подал в суд на авторов мюзикла "Бриджертонов" Эбигейл Барлоу и Эмили Бер из-за нарушений авторских прав. Все, что об этом известно – рассказываем дальше.

Американские певицы Эбигейл Барлоу и Эмили Беар неофициально превратили "Бриджертонов" в мюзикл. В этом году дуэт взял штурмом тикток, в котором публиковал музыкальные ролики о героях популярного сериала. Их можно найти по хештегу #BridgertonMusical.

Их старания оценил даже официальный твиттер-аккаунт "Бриджертонов". В результате девушки собрали все вышедшие арии и выпустили альбом. В 2022 году Эбигейл Барлоу и Эмили Беар получили Грэмми-2022 за свое творчество.

В альбом вошло 15 треков. Среди них, например, композиция, рассказывающая о медовом месяце Дафны и Саймона, Burn For You или If I Were a Man, предназначена для упорной и прогрессивной Элоизы Бриджертон.

А что не так с Netflix

Сначала Netflix приветствовал эту концепцию, однако после организации концерта The Unofficial Bridgerton Musical Album Live in Concert в Центре Кеннеди в Вашингтоне изменил свое решение. Как известно, Эбигейл Барлоу и Эмили Бер распродали все места в зале; стоимость билета составляла от 149 долларов.

Когда Netflix понял, что дело коммерческое, долго не раздумывал. "Эбигейл Барлоу и Эмили Беар и их компании (Barlow & Bear) захватили ценную интеллектуальную собственность из оригинального сериала Netflix "Бриджертоны", чтобы создать для себя международный бренд", – говорится в иске.

Bridgerton отображает творческую работу и тяжело заработанный успех сотен артистов и сотрудников Netflix. Компания имеет эксклюзивное право на создание песен, мюзиклов или любых других производных произведений на основе "Бриджертонов",

– сообщили они.

Netflix утверждает, что неоднократно отрицал сценическое шоу, в прямом эфире которого было представлено более десятка песен, якобы дословно копировавших диалоги, черты характера и выражения лица, а также другие элементы из сериала "Бриджертоны". "Во время выступления Barlow & Bear дезинформировали аудиторию о том, что они использовали торговую марку Netflix Bridgerton "с разрешения", – говорится в иске. Barlow & Bear пока не прокомментировали иск.

Напомним, "Бриджертоны" быстро заняли первое место в рейтинге зрителей Netflix. Если в популярном сериале сохранится волшебная сюжетная линия, удивительные повороты и звездные выступления, возможно, что поклонники получат еще больше частей романтической драмы. Сейчас Netflix официально продлил "Бриджертонов" до четвертого сезона и у нас нет гарантии, что шоу будет длиться дольше. Если сериал будет держаться на скамье самых популярных, то, возможно, слова Раймс о 8 сезонах шоу станут реальностью.