Осінь – пора, коли хочеться загорнутися в теплу ковдру з чашкою чаю і поринути у світ кіно. Хтось обирає романтичні фільми, а хтось – історії, що тримають у напрузі й не дають відірватися.

Для тих, хто полюбляє загадкові, інтригуючі та трохи шокуючі історії, Кіно 24 підготував підбірку з 5 найкращих трилерів на Netflix, які дивляться по всьому світу.

"Острів проклятих"

Фільм Мартіна Скорсезе 2010 року з Леонардо Ді Капріо в головній ролі. Головний герой – федеральний маршал, який разом з колегою приїжджає на віддалений острів, аби розслідувати зникнення пацієнтки з психіатричної лікарні. Але чим далі він занурюється у цю справу, тим більше стикається з брехнею, таємницями й дивними подіями, що ставлять під сумнів його власний розум та дії.

"Острів проклятих": дивіться трейлер онлайн

"Паразити"

Оскароносна південнокорейська стрічка 2019 року режисера Пон Чжун Хо. Сюжет зосереджений на бідній родині Кім, яка поступово проникає у дім багатих людей. Почавши з роботи репетитора, син втягує у цей план усіх своїх рідних. Здавалося б, їхня хитрість допоможе змінити життя, але події розгортаються у зовсім непередбачуваному напрямку.

"Паразити": дивіться трейлер онлайн

"Криві лінії Бога"

Іспанський трилер, де в психіатричній лікарні за незрозумілих обставин помирає пацієнт. Його батько наймає детективку Еліс Гулд де Алменара, яка під виглядом пацієнтки потрапляє в медзаклад, щоб знайти вбивцю. Але розслідування поступово перетворюється на небезпечну гру зі свідомістю, і героїня починає сумніватися у власному здоровому глузді.

"Криві лінії Бога": дивіться трейлер онлайн

"Спліт"

Це напружений психологічний трилер, у центрі якого Кевін. Він страждає на дисоціативний розлад особистості й уживається одразу з 23 різними особистостями. Одного разу Кевін викрадає трьох дівчат, які зрештою намагатимуться втекти.

"Спліт": дивіться трейлер онлайн

"Спайдергерд"

Науково-фантастичний трилер про експерименти над ув’язненими. Вчений Абнесті тестує препарати, здатні викликати любов, покору чи ненависть. Але один із піддослідних починає сумніватися у своїх емоціях і намагається зрозуміти справжню мету цих жорстоких дослідів.

"Спайдергерд": дивіться трейлер онлайн