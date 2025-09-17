Осень – пора, когда хочется завернуться в теплое одеяло с чашкой чая и окунуться в мир кино. Кто-то выбирает романтические фильмы, а кто-то выбирает истории, которые держат в напряжении и не дают оторваться.

Для тех, кто любит загадочные, интригующие и немного шокирующие истории, Кино 24 подготовил подборку из 5 лучших триллеров на Netflix, которые смотрят по всему миру.

"Остров проклятых"

Фильм Мартина Скорсезе 2010 года с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Федеральный маршал, который вместе с коллегой приезжает на отдаленный остров, чтобы расследовать исчезновение пациентки из психиатрической больницы. Но чем дальше он погружается в это дело, тем больше сталкивается с ложью, тайнами и странными событиями, ставящих под сомнение его собственный разум и действия.

"Остров проклятых": смотрите трейлер онлайн

"Паразиты"

Оскароносная южнокорейская лента 2019 года режиссера Пон Чжун Хо. Сюжет сосредоточен на бедной семье Ким, которая постепенно проникает в дом богатых людей. Начав с работы репетитора, сын втягивает в этот план всех своих родных. Казалось бы, их хитрость поможет изменить жизнь, но события разворачиваются в совершенно непредсказуемом направлении.

"Паразиты": смотрите трейлер онлайн

"Кривые линии Бога"

Испанский триллер, где в психиатрической больнице при непонятных обстоятельствах умирает пациент. Его отец нанимает детектива Элис Гулд де Алменара, которая под видом пациентки попадает в медучреждение, чтобы найти убийцу. Но расследование постепенно превращается в опасную игру с сознанием, и героиня начинает сомневаться в собственном здравом смысле.

"Кривые линии Бога": смотрите видео онлайн

"Сплит"

Это напряженный психологический триллер, в центре которого Кевин. Он страдает диссоциативным расстройством личности и уживается сразу с 23 различными личностями. Однажды Кевин похищает трех девушек, которые будут пытаться сбежать.

"Сплит": смотрите трейлер онлайн

"Спайдергерд"

Научно-фантастический триллер об экспериментах над заключенными. Ученый Абнести тестирует препараты, способные вызвать любовь, покорность или ненависть. Но один из подопытных начинает сомневаться в своих эмоциях и пытается понять истинную цель этих жестоких опытов.

"Спайдергерд": смотрите трейлер онлайн