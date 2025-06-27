Кино 24 расскажет о мини-сериалах с легким сюжетом и персонажами, в которых влюбляешься с первого взгляда. Они прекрасно подойдут для отдыха на летний вечер или выходные.

К слову 10 самых популярных сериалов на Netflix, покоривших украинских зрителей

"Совершенная сказка"

Год: 2023

Страна: Испания

Количество эпизодов: 5

Сериал рассказывает о Марго, которая внезапно сбегает с собственной свадьбы. Она отправляется в Италию, где знакомится с Давидом. Девушка даже не подозревает, что парень и его хаос помогут ей найти свою тропу в жизни.

Это искренняя и легкая романтическая история с нотками юмора и меланхолии. Она не перегрузит, а перенесет в уютную атмосферу.

"Совершенная сказка": смотрите трейлер онлайн

"Ход королевы"

Год: 2020

Страна: США

Количество эпизодов: 7

Психологический триллер рассказывает о шахматистке-сироте Бет Гармон, которая борется с зависимостями от алкоголя и наркотических веществ. Она невероятно талантлива – с детства девушка играла в шахматы и совершенствовала свой интеллект. Теперь девушка мечтает оказаться на вершине шахматного мира.

Несмотря на некоторые драматические моменты, сериал остается легким для восприятия и интересным благодаря невероятной игре актеров и стильному визуалу. В нем соединились интеллектуальность и чувственность.

"Ход королевы": смотрите трейлер онлайн

"Десятое королевство"

Год: 2000

Страна: США, Великобритания, Германия

Количество эпизодов: 5

Это волшебное приключение официантки из Нью-Йорка, которая спасает от гибели маленького песика. К ее удивлению, он оказывается принцем, что после заклятия мачехи сбежал из королевства в человеческий мир. Злая Королева хочет убить парня, а тем временем обычная девушка оказывается в центре увлекательных и опасных приключений.

Этот сериал – фэнтезийная сказка для взрослых с юмором, ностальгией и ретро-атмосферой. Он для тех, кто любит иронию и добрый финал.

"Десятое королевство": смотрите трейлер онлайн