На Netflix з'явиться більше україномовного контенту, – міністр культури

16 березня 2021 , 16:45
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Джерело:

телеканал "Дом"

В Україні розробляють низку змін, які стосуються кіноіндустрії. Зокрема, країна налагоджуватиме спільне виробництво із західними партнерами.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що Україна почне виробляти свою продукцію українською мовою для різних платформ, таких як Netflix, Megogo, Sweet TV, OTT. А також для багатьох інших сервісів.

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У законі про медіа ми передбачаємо регуляцію зокрема ОТТ-платформ. Ми збільшимо відсоток фільмів з українським дубляжем, зокрема на Netflix, або вироблених спеціально для цих платформ українською мовою,
– повідомив Ткаченко.

В Україні модернізуватимуть інфраструктуру кіноіндустрії

Ткаченко також повідомив, що Україна модернізує інфраструктуру кіноіндустрії та запровадить систему так званих "рібейтів". Це повернення коштів за вкладені іноземними компаніями гроші. Також у Мінкульту розглядають нові програми фінансування сфери кіно.

При цьому він підкреслив, що Україна потребує власні фільми та серіали, які могли б розповідати світу більше про нашу країну.

Один важливий момент я хотів би особливо акцентувати: нам вкрай потрібні фільми та серіали на українські теми, але не такі, де всі загинули, а де всі перемогли. Українською мовою, з українськими авторами, тому що це один зі способів просування наших наративів,
– зауважив міністр.

Перші кроки українізації Netflix: що відомо

  • У 2020 році студії Postmodern Production та "Так Треба Продакшн" стали офіційними партнерами Netflix та отримали право озвучувати проєкти цього сервісу українською мовою.
  • У січні 2021 року Netflix випустив перший повнометражний фільм одразу з українським дубляжем і субтитрами. Мова йде про науково-фантастичну стрічку "Outside the Wire". Події фільму частково відбуваються в Україні.
  • А ось першим мультфільмом з українським дубляжем на Netflix став "Губка Боб: Втеча Губки".