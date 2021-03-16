На Netflix з'явиться більше україномовного контенту, – міністр культури

В Україні розробляють низку змін, які стосуються кіноіндустрії. Зокрема, країна налагоджуватиме спільне виробництво із західними партнерами.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що Україна почне виробляти свою продукцію українською мовою для різних платформ, таких як Netflix, Megogo, Sweet TV, OTT. А також для багатьох інших сервісів.

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У законі про медіа ми передбачаємо регуляцію зокрема ОТТ-платформ. Ми збільшимо відсоток фільмів з українським дубляжем, зокрема на Netflix, або вироблених спеціально для цих платформ українською мовою,

– повідомив Ткаченко.

В Україні модернізуватимуть інфраструктуру кіноіндустрії

Ткаченко також повідомив, що Україна модернізує інфраструктуру кіноіндустрії та запровадить систему так званих "рібейтів". Це повернення коштів за вкладені іноземними компаніями гроші. Також у Мінкульту розглядають нові програми фінансування сфери кіно.

При цьому він підкреслив, що Україна потребує власні фільми та серіали, які могли б розповідати світу більше про нашу країну.

Один важливий момент я хотів би особливо акцентувати: нам вкрай потрібні фільми та серіали на українські теми, але не такі, де всі загинули, а де всі перемогли. Українською мовою, з українськими авторами, тому що це один зі способів просування наших наративів,

– зауважив міністр.

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