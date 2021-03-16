Зйомки 2 сезону "Відьмака" добігають до завершення. Відтак у ЗМІ розмістили досить моторошні фото, зроблені з виконавицею ролі Цирілли.

Відомо, що саме дівчинка і її потужна сила, здатна знищити все довкола, опиняться у центрі сюжету. Тому й не дивно, що на ексклюзивних кадрах можна побачити молоду актрису Фрею Аллан, яка зіграла Циріллу.

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Поки Відьмак буде розплутувати історію походження дару княжної, сама дівчина страждатиме від нічних жахіть. Їх автори серіалу Netflix покажуть у багряних тонах, що додаватиме моторошності. Окрім цього, у жахіттях Цирілли з'явиться загадкова людина у плащі.

Те, що кадри взяті зі зйомок 2 сезону "Відьмака", підтверджують захисні маски, які носить знімальна група. Водночас хто ця загадкова постать на фото і як вона доповнить захопливий сюжет – глядачі дізнаються невдовзі.

Кадри зі зйомок серіалу "Відьмак 2" / Фото Redanian Intelligence

"Відьмак 2": коротко про серіал

Після шаленого успіху дебютного сезону "Відьмака" у Netflix вирішили не закривати проєкт. Зйомки нових серій стартували у лютому 2020 року, однак через пандемію коронавірусу відтермінували на пів року. Тільки у серпні роботу над 2 сезоном "Відьмака" відновили і з перебоями у графіку автори стрічки продовжують роботу.

Поки всіх деталей сюжету не розкривають. Однак відомо, що Геральт з Рівії привезе Циріллу до табору Відьмаків. Він буде переконаний, що Йенніфер померла у битві при Соддені, а тому зосередиться на тому, щоб виконати своє призначення і врятувати дівчинку. Коли всі вступлять у боротьбу за владу та полюватимуть на могутню Циріллу, Геральт буде дізнаватись все більше таємниць про її сили. А допоможе йому в цьому наставник Весемир і жриця Неннеке, яка свого часу замінила головному герою маму.

Головні ролі у серіалі "Відьмак 2" отримали:

Генрі Кавілл

Аня Челотра

Фрейя Аллен

Кім Бодніа

Джої Беті

Крістофер Хівью

Пол Булліон

Ясен Атор

Агнес Борн

Аїша Фаб'єн Росс

Наразі точної дати прем'єри не називають. Водночас автори проєкту вже анонсували, що підготували для глядачів чимало сюрпризів. Зокрема, головні герої постануть у нових костюмах.