В сеть слили жуткие фото со съемок "Ведьмака 2"
Съемки 2 сезона "Ведьмака" подходят к завершению. Поэтому в СМИ разместили достаточно жуткие фото, сделанные с исполнительницей роли Цириллы.
Источник:Redanian Intelligence
Известно, что именно девочка и ее мощная сила, способная уничтожить все вокруг, окажутся в центре сюжета. Поэтому неудивительно, что на эксклюзивных кадрах можно увидеть молодую актрису Фрею Аллан, сыгравшую Цириллу.
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Пока Ведьмак будет распутывать историю происхождения дара княжной, сама девушка будет страдать от ночных кошмаров. Их авторы сериала Netflix покажут в багровых тонах, что добавить жути. Кроме этого, в ужасах Цириллы появится загадочный человек в плаще.
То, что кадры взяты со съемок 2 сезона "Ведьмака", подтверждают защитные маски, которые носит съемочная группа. В то же время кто эта загадочная фигура на фото и как она дополнит захватывающий сюжет – зрители узнают вскоре.
Кадры со съемок сериала "Ведьмак 2" / Фото Redanian Intelligence
"Ведьмак 2": коротко о сериале
После огромного успеха дебютного сезона "Ведьмака" в Netflix решили не закрывать проект. Съемки новых серий стартовали в феврале 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса отсрочили на полгода. Только в августе работу над 2 сезоном "Ведьмака" возобновили и с перебоями в графике авторы ленты продолжают работу.
Пока всех деталей сюжета не раскрывают. Однако известно, что Геральт из Ривии привезет Цириллу в лагерь Ведьмаков. Он будет убежден, что Йеннифер умерла в битве при Соддени, а потому сосредоточится на том, чтобы выполнить свое предназначение и спасти девочку. Когда все вступят в борьбу за власть и будуть охотиться на мощную Цириллу, Геральт будет узнавать все больше тайн о ее силы. А поможет ему в этом наставник Весемир и жрица Неннеке, которая в свое время заменила главному герою маму.
Главные роли в сериале "Ведьмак 2" получили:
- Генри Кавилл
- Аня Челотра
- Фрейя Аллен
- Ким Бодниа
- Джои Пейдж
- Кристофер Хивью
- Пол Буллион
- Ясень Атор
- Агнес Борн
- Аиша Фабьен Росс
Сейчас точной даты премьеры не называют. В то же время авторы проекту уже анонсировали, что подготовили для зрителей немало сюрпризов. В частности, главные герои предстанут в новых костюмах .
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