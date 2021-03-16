Съемки 2 сезона "Ведьмака" подходят к завершению. Поэтому в СМИ разместили достаточно жуткие фото, сделанные с исполнительницей роли Цириллы.

Известно, что именно девочка и ее мощная сила, способная уничтожить все вокруг, окажутся в центре сюжета. Поэтому неудивительно, что на эксклюзивных кадрах можно увидеть молодую актрису Фрею Аллан, сыгравшую Цириллу.

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Пока Ведьмак будет распутывать историю происхождения дара княжной, сама девушка будет страдать от ночных кошмаров. Их авторы сериала Netflix покажут в багровых тонах, что добавить жути. Кроме этого, в ужасах Цириллы появится загадочный человек в плаще.

То, что кадры взяты со съемок 2 сезона "Ведьмака", подтверждают защитные маски, которые носит съемочная группа. В то же время кто эта загадочная фигура на фото и как она дополнит захватывающий сюжет – зрители узнают вскоре.

Кадры со съемок сериала "Ведьмак 2" / Фото Redanian Intelligence

"Ведьмак 2" : коротко о сериале

После огромного успеха дебютного сезона "Ведьмака" в Netflix решили не закрывать проект. Съемки новых серий стартовали в феврале 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса отсрочили на полгода. Только в августе работу над 2 сезоном "Ведьмака" возобновили и с перебоями в графике авторы ленты продолжают работу.

Пока всех деталей сюжета не раскрывают. Однако известно, что Геральт из Ривии привезет Цириллу в лагерь Ведьмаков. Он будет убежден, что Йеннифер умерла в битве при Соддени, а потому сосредоточится на том, чтобы выполнить свое предназначение и спасти девочку. Когда все вступят в борьбу за власть и будуть охотиться на мощную Цириллу, Геральт будет узнавать все больше тайн о ее силы. А поможет ему в этом наставник Весемир и жрица Неннеке, которая в свое время заменила главному герою маму.

Главные роли в сериале "Ведьмак 2" получили:

Генри Кавилл

Аня Челотра

Фрейя Аллен

Ким Бодниа

Джои Пейдж

Кристофер Хивью

Пол Буллион

Ясень Атор

Агнес Борн

Аиша Фабьен Росс