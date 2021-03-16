На Netflix з'явиться більше україномовного контенту, – міністр культури
В Україні розробляють низку змін, які стосуються кіноіндустрії. Зокрема, країна налагоджуватиме спільне виробництво із західними партнерами.
Джерело:телеканал "Дом"
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що Україна почне виробляти свою продукцію українською мовою для різних платформ, таких як Netflix, Megogo, Sweet TV, OTT. А також для багатьох інших сервісів.
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У законі про медіа ми передбачаємо регуляцію зокрема ОТТ-платформ. Ми збільшимо відсоток фільмів з українським дубляжем, зокрема на Netflix, або вироблених спеціально для цих платформ українською мовою,
– повідомив Ткаченко.
В Україні модернізуватимуть інфраструктуру кіноіндустрії
Ткаченко також повідомив, що Україна модернізує інфраструктуру кіноіндустрії та запровадить систему так званих "рібейтів". Це повернення коштів за вкладені іноземними компаніями гроші. Також у Мінкульту розглядають нові програми фінансування сфери кіно.
При цьому він підкреслив, що Україна потребує власні фільми та серіали, які могли б розповідати світу більше про нашу країну.
Один важливий момент я хотів би особливо акцентувати: нам вкрай потрібні фільми та серіали на українські теми, але не такі, де всі загинули, а де всі перемогли. Українською мовою, з українськими авторами, тому що це один зі способів просування наших наративів,
– зауважив міністр.
Перші кроки українізації Netflix: що відомо
- У 2020 році студії Postmodern Production та "Так Треба Продакшн" стали офіційними партнерами Netflix та отримали право озвучувати проєкти цього сервісу українською мовою.
- У січні 2021 року Netflix випустив перший повнометражний фільм одразу з українським дубляжем і субтитрами. Мова йде про науково-фантастичну стрічку "Outside the Wire". Події фільму частково відбуваються в Україні.
- А ось першим мультфільмом з українським дубляжем на Netflix став "Губка Боб: Втеча Губки".
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