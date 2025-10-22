Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Українську кіноакадемію. У матеріалі дізнаєтесь більше про фільм та надане фінансування.

Рекомендуємо Найновіший мінісеріал-бойовик, який став фаворитом українців на Netflix

Що відомо про фінансування українського фільму?

Стрічка опинилася у списку 12 обраних проєктів, яку виділили на 42-й сесії World Cinema Fund. Український документальний фіільм "Блакитний светр із жовтою діркою" отримає 30 тисяч євро на виробництво.

Режисеркою фільму стала Тетяна Ходаківська. Продюсеркою проєкту виступила Олена Сауліч, яка відповідала за організацію та реалізацію зйомок. Виробництвом фільму займалася продакшн-компанія Pronto Film.

Читайте також Про фільм "Каховський об'єкт", війну та Маріуполь: інтерв'ю з актором-воїном Володимиром Ращуком

Що відомо про фільм?

Документальний фільм "Блакитний светр із жовтою діркою" зосередиться на темі викрадення українських дітей. Стрічка розповідає про зламане дитинство та пропаганду тоталітарного режиму в наш час.

Те, що, на перший погляд, виглядає як табірне дозвілля, перетворюється на глибоку драму травмованого дитинства,

– йдеться у публікації Української кіноакадемії.

На екрані ця документальна історія покаже долі дітей, які пройшли через російські "перевиховні табори", а також занурить глядача в історії 10-річної Кіри, 14-річної Таїси, 15-річного Артема та ще понад 50 дітей, які поділилися своїми важкими спогадами.