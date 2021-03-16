На Netflix появится больше украиноязычного контента, – министр культуры
В Украине разрабатывают ряд изменений, касающихся киноиндустрии. В частности, страна будет налаживать совместное производство с западными партнерами.
Источник:телеканал "Дом"
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что Украина начнет производить свою продукцию на украинском языке для различных платформ, таких как Netflix, Megogo, Sweet TV, OTT. А также для многих других сервисов.
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В законе о СМИ мы предполагаем регуляцию в частности ОТТ-платформ. Мы увеличим процент фильмов с украинским дубляжом, в частности на Netflix, или произведенных специально для этих платформ на украинском языке,
– сообщил Ткаченко.
В Украине будут модернизировать инфраструктуру киноиндустрии
Ткаченко также сообщил, что Украина модернизирует инфраструктуру киноиндустрии и введет систему так называемые "рибейты". Это возвращение средств за вложенные иностранными компаниями деньги. Также в Минкульте рассматривают новые программы финансирования сферы кино.
При этом он подчеркнул, что Украина нуждается в собственных фильмах и сериалах, которые могли бы рассказывать миру более о нашей стране.
Один важный момент я хотел бы особо акцентировать: нам крайне нужны фильмы и сериалы на украинскик темы, но не такие, где все погибли, а где все победили. На украинском языке, с украинскими авторами, потому что это один из способов продвижения наших нарративов,
– отметил министр.
Первые шаги украинизации Netflix: что известно
- В 2020 году студии Postmodern Production и "Так Треба Продакшн" стали официальными партнерами Netflix и получили право озвучивать проекты этого сервиса на украинском языке.
- В январе 2021 года Netflix выпустил первый полнометражный фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами. Речь идет о научно-фантастической ленте "Outside the Wire". События фильма частично происходят в Украине.
- А вот первым мультфильмом с украинским дубляжом на Netflix стал "Губка Боб: Побег Губки".
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