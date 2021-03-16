В Украине разрабатывают ряд изменений, касающихся киноиндустрии. В частности, страна будет налаживать совместное производство с западными партнерами.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что Украина начнет производить свою продукцию на украинском языке для различных платформ, таких как Netflix, Megogo, Sweet TV, OTT. А также для многих других сервисов.

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В законе о СМИ мы предполагаем регуляцию в частности ОТТ-платформ. Мы увеличим процент фильмов с украинским дубляжом, в частности на Netflix, или произведенных специально для этих платформ на украинском языке,

– сообщил Ткаченко.

В Украине будут модернизировать инфраструктуру киноиндустрии

Ткаченко также сообщил, что Украина модернизирует инфраструктуру киноиндустрии и введет систему так называемые "рибейты". Это возвращение средств за вложенные иностранными компаниями деньги. Также в Минкульте рассматривают новые программы финансирования сферы кино.

При этом он подчеркнул, что Украина нуждается в собственных фильмах и сериалах, которые могли бы рассказывать миру более о нашей стране.

Один важный момент я хотел бы особо акцентировать: нам крайне нужны фильмы и сериалы на украинскик темы, но не такие, где все погибли, а где все победили. На украинском языке, с украинскими авторами, потому что это один из способов продвижения наших нарративов,

– отметил министр.

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