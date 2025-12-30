Новий турецький серіал уже зовсім скоро покажуть в Україні

На одному з українських телеканалів незабаром стартує показ одного з найновіших турецьких серіалів. Глядачам обіцяють багато емоцій та сюжетних ліній.

Йдеться про серіал "Нічна казка". Його рейтинг, за версією IMDb, становить 6,0, передає 24 Канал.

Може зацікавити Найпопулярніша корейська дорама 2025 року, яку дивляться українці на Netflix

Що відомо про турецький серіал "Нічна казка"?

Показ серіалу "Нічна казка" розпочнеться з 10 січня 2026 року на телеканалі "Бігуді" у суботу та неділю о 18:00. У головних ролях – Бурак Деніз, Су Бурджу Чошкун.

Серіал уже є завершеним і налічує 36 епізодів, тому переживати за те, що доведеться чекати невизначений час на продовження, точно не доведеться.

Сюжет розповідає про Денізілі, який двадцять років тому втратив батька. Його рідну людину вбили, тому він вирішив стати поліцейським комісаром. Розслідування постійно міняє свої вектори.

Денізілі очікує на зустріч із Махіром, який є його заклятим ворогом.

"Нічна казка": дивіться онлайн трейлер серіалу

До речі, актори серіалу були номіновані на премію "Золотий метелик".

"Золотий метелик" – це щорічна турецька премія в галузі музики, телебачення та цифрових медіа, яку часто називають турецьким Оскаром.

Які нові турецькі серіали можна подивитись на Netflix?