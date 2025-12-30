Новый турецкий сериал уже совсем скоро покажут в Украине
- Новый турецкий сериал "Ночная сказка" стартует на телеканале "Бигуди" 10 января 2026 года, с показом в субботу и воскресенье в 18:00.
- Сериал насчитывает 36 эпизодов и рассказывает о Денизили, который стал полицейским комиссаром после убийства его отца 20 лет назад.
На одном из украинских телеканалов вскоре стартует показ одного из самых новых турецких сериалов. Зрителям обещают много эмоций и сюжетных линий.
Речь идет о сериале "Ночная сказка". Его рейтинг, по версии IMDb, составляет 6,0, передает 24 Канал.
Что известно о турецком сериале "Ночная сказка"?
Показ сериала "Ночная сказка" начнется с 10 января 2026 года на телеканале "Бигуди" в субботу и воскресенье в 18:00. В главных ролях – Бурак Дениз, Су Бурджу Чошкун.
Сериал уже является завершенным и насчитывает 36 эпизодов, поэтому переживать за то, что придется ждать неопределенное время на продолжение, точно не придется.
Сюжет рассказывает о Денизиле, который двадцать лет назад потерял отца. Его родного человека убили, поэтому он решил стать полицейским комиссаром. Расследование постоянно меняет свои векторы.
Денизили ожидает встречи с Махиром, который является его заклятым врагом.
"Ночная сказка": смотрите онлайн трейлер сериала
Кстати, актеры сериала были номинированы на премию "Золотая бабочка".
"Золотая бабочка" – это ежегодная турецкая премия в области музыки, телевидения и цифровых медиа, которую часто называют турецким Оскаром.
Какие новые турецкие сериалы можно посмотреть на Netflix?
- "Письма из прошлого";
- "Бурные аплодисменты";
- "КУБРА".