Новый турецкий сериал уже совсем скоро покажут в Украине

На одном из украинских телеканалов вскоре стартует показ одного из самых новых турецких сериалов. Зрителям обещают много эмоций и сюжетных линий.

Речь идет о сериале "Ночная сказка". Его рейтинг, по версии IMDb, составляет 6,0, передает 24 Канал.

Что известно о турецком сериале "Ночная сказка"?

Показ сериала "Ночная сказка" начнется с 10 января 2026 года на телеканале "Бигуди" в субботу и воскресенье в 18:00. В главных ролях – Бурак Дениз, Су Бурджу Чошкун.

Сериал уже является завершенным и насчитывает 36 эпизодов, поэтому переживать за то, что придется ждать неопределенное время на продолжение, точно не придется.

Сюжет рассказывает о Денизиле, который двадцать лет назад потерял отца. Его родного человека убили, поэтому он решил стать полицейским комиссаром. Расследование постоянно меняет свои векторы.

Денизили ожидает встречи с Махиром, который является его заклятым врагом.

"Ночная сказка": смотрите онлайн трейлер сериала

Кстати, актеры сериала были номинированы на премию "Золотая бабочка".

"Золотая бабочка" – это ежегодная турецкая премия в области музыки, телевидения и цифровых медиа, которую часто называют турецким Оскаром.

