7 довгоочікуваних кінопрем'єр червня 2021 року

Що може бути краще, ніж в спекотне літо прийти з друзями чи своєю половинкою до прохолодного кінозалу і поринути у кіновсесвіт однієї із прем'єр червня. Редакція Кіно 24 сформувала підбірку фільмів, на які так довго чекає весь світ – і ми запевняємо, ви заплануєте не один похід в кінотеатр!

Червень видасться багатим на прем'єри франшиз та оригінальних фільмів. Також у червні очікуємо на прем'єри анімаційних фільмів, зокрема від українського режисера Анатолія Лавринішина. Обирайте вже, у кінотеатрах на деякі фільми доступні допрем'єрні покази – тож не проґавте можливість бути на хвилі!

7 прем'єр червня 2021 року

1. Закляття 3: За велінням диявола

Дата прем'єри: з 3 червня 2021 року

Рейтинг IMDb: 7, 1

Оригінальна назва: The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Історія вже не нова, але така ж інтригуюча та захоплива, як і попередні. Адже цей детективний фільм жахів є продовженням двох однойменних фільмів, що відбули прем'єри в 2013 та 2016 роках. До речі, фільм є восьмим у франшизі. В основі сюжету все та ж реальна історія, що трапилась у 1981 році, про те, як дослідники паранормальних явищ Ед та Лорейн Уоррен (Патрік Вілсон та Віра Фарміга) присвятили життя з'ясуванню правдивості про події, які навели жах на тих, хто про них дізнався. На цей раз їм доведеться розібратися у ще одному моторошному вбивстві, адже під час суду він наполягав на тому, що його діями керував диявол...

"Закляття 3: За велінням диявола" 2021: дивіться трейлер онлайн

2. Кролик Петрик: Втеча до міста

Дата прем'єри: з 3 червня 2021 року

Рейтинг IMDb: 6, 3

Оригінальна назва: Peter Rabbit 2: The Runaway

Сімейна комедія є продовженням однойменного фільму, що був презентований у лютому 2018 року. За плечима в кролика Петрика та його сестричок чимало кумедних ситуацій (та навіть халеп), з яких їм вдавалось з успіхом виплутатись. Герої не звикли сумувати, тож жодних сумнівів немає – на них чекають нові дивовижні пригоди в місті. Варто підкреслити, що у цьому фільмі до своїх ролей знову повернулися актори Роуз Бірн та Донал Глісон.

"Кролик Петрик: Втеча до міста" 2021: дивіться трейлер онлайн

3. Поганці

Дата прем'єри: з 17 червня 2021 року

Оригінальна назва: The Misfits

На нас чекає пригодницький бойовик з Тімом Ротом та Пірсом Броснаном у головних ролях. Історія розповідає нам про найвідомішого шахрая та крадія у світі Річарда Пейса (Пірс Броснан). Сюжет зосереджений на подіях, які відбуваються після його втечі з в'язниці. Опинившись на волі, Пейс вливається до команди злочинців, які поводять себе як Робін Гуди. Новою ціллю цієї команди має стати Уорнер Шольц (Тім Рот), власник надійних в'язниць, які утримують під охороною не лише злочинців, а й незаконні гроші. Саме на них команда поклала око і збирається роздати бідним та нужденним.

"Поганці" 2021: дивіться трейлер онлайн

4. Лука

Дата прем'єри: з 17 червня 2021 року

Оригінальна назва: Luca

Фентезійний пригодницький мультфільм від студії Pixar розповість історію про дорослішання хлопчика. Його дитинство наповнене морозивом, пастою та нескінченними поїздками на скутері, переносить глядачів на мальовниче узбережжя Італійської Рів'єри. Головний герой Лука ділить свої пригоди зі своїм новим найкращим другом, але розвагам та веселощам загрожує секрет: морські страховиська з іншого світу, яких герої неочікувано знайдуть на морському дні.

"Лука" 2021: дивіться трейлер онлайн

5. Форсаж 9: Нестримна сага

Дата прем'єри: з 17 червня 2021 року

Рейтинг IMDb: 5, 3

Оригінальна назва: F9

Кримінальний трилер є продовженням медіафраншизи, до якої входять 9 повнометражних та два короткометражні фільми. Після подій попереднього фільму, Домінік Торетто (Він Дізель) живе спокійним сімейним життям. Проте він змушений взяти участь у протистоянні з молодшим братом Якобом, який об'єднається з Шифром (Шарліз Терон).

"Форсаж 9: Нестримна сага" 2021: дивіться трейлер онлайн

6. Віктор_Робот

Дата прем'єри: з 24 червня 2021 року

Рейтинг IMDb: 7, 0

Події стрічки відбуваються в далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємниче зникає. Дівчинка разом з помічником – крихітним роботом Віктором – вирушає на його пошуки. Так починаються захопливі пригоди двох друзів.

"Віктор_Робот" 2021: дивіться трейлер онлайн

7. Тілоохоронець дружини кілера

Дата прем'єри: з 24 червня 2021 року

Оригінальна назва: Hitman's Wife's Bodyguard

Кримінальний бойовик є продовженням фільму, що вийшов у 2017 році. У фільмі увагу глядачів зосереджують на сюжеті, який відбувається через три роки після оригінальної історії. Майкл Брайс (Райан Рейнольдс) підтримує дружні стосунки із Даріусом Кінкейдом (Семюел Л. Джексон), якого довелося охороняти. Брайс, Даріус та його дружина Соня (Сальма Хайек) разом вирушать на мальовниче Амальфітанське узбережжя Італії. Вони зроблять усе, аби унеможливити кібератаку, яка може призвести до краху Європейського союзу.

"Тілоохоронець дружини кілера" 2021: дивіться трейлер онлайн