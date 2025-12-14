3 фільми на Netflix, від яких мурахи по шкірі

Розпочинається новий робочий тиждень. Зазвичай під кінець року багато роботи, тож вечори варто присвячувати відпочинку. Як варіант – дивитися фільми з друзями, рідними або наодинці.

Редакція 24 Каналу розповість про нові стрічки на Netflix, які вартують уваги. Не пропустіть і зберігайте добірку!

Які нові фільми на Netflix подивитися?

"Франкенштайн"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Режисером фільму став Гільєрмо дель Торо, він знятий за мотивами однойменного роману англійської письменниці Мері Шеллі. Це історія про талановитого та егоїстичного вченого Віктора Франкенштайна. Він вдається до експерименту й оживляє істоту, що призводить до загибелі творця і його творіння.

Головні ролі у стрічці зіграли Оскар Айзек, Крістіан Конвері та Джейкоб Елорді.

"Франкенштайн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Балада про дрібного гравця"

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Це психологічна драма, яку зрежисирував Едвард Бергер, а головну роль у фільмі зіграв ірландський актор Колін Фаррелл. У стрічці розповідається про шахрая та гравця у бакару (азартна картярська гра) Лорда Дойла. Минуле та борги переслідують головного героя, але його життя змінюється після зустрічі з повією Дао Мін.

"Балада про дрібного гравця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Барамула"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Режисером цього індійського фільму жахів став Адітьєю Сухасом Джамбхале, а головні ролі виконали Манав Каул та Бхаша Сумблі. Це історія про розслідування щодо викрадання дітей, яке проводить поліцейський, однак воно розкриває жахливі таємниці. Родина чоловіка та мирне місто Барамула опиняється у небезпеці.

"Барамула": дивіться онлайн трейлер фільму