3 фильма на Netflix, от которых мурашки по коже

Начинается новая рабочая неделя. Обычно под конец года много работы, поэтому вечера стоит посвящать отдыху. Как вариант – смотреть фильмы с друзьями, родными или наедине.

Редакция 24 Канала расскажет о новых лентах на Netflix, которые стоят внимания. Не пропустите и сохраняйте подборку!

Смотрите также Лучшие криминальные драмы на реальных событиях, которые должен увидеть каждый

Какие новые фильмы на Netflix посмотреть?

"Франкенштейн"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Режиссером фильма стал Гильермо дель Торо, он снят по мотивам одноименного романа английской писательницы Мэри Шелли. Это история о талантливом и эгоистичном ученом Викторе Франкенштейне. Он прибегает к эксперименту и оживляет существо, что приводит к гибели создателя и его творения.

Главные роли в ленте сыграли Оскар Айзек, Кристиан Конвери и Джейкоб Элорди.

"Франкенштейн": смотрите онлайн трейлер фильма

"Баллада о меленьком игроке"

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Это психологическая драма, которую срежиссировал Эдвард Бергер, а главную роль в фильме сыграл ирландский актер Колин Фаррелл. В ленте рассказывается о мошеннике и игроке в бакару (азартная карточная игра) Лорде Дойле. Прошлое и долги преследуют главного героя, но его жизнь меняется после встречи с проституткой Дао Мин.

"Баллада о меленьком игроке": смотрите онлайн трейлер фильма

"Барамулла"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Режиссером этого индийского фильма ужасов стал Адитьей Сухасом Джамбхале, а главные роли исполнили Манав Каул и Бхаша Сумбли. Это история о расследовании о похищении детей, которое проводит полицейский, однако оно раскрывает ужасные тайны. Семья мужчины и мирный город Барамулла оказывается в опасности.

"Барамулла": смотрите онлайн трейлер фильма