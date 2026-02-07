24 Канал підготував добірку фільмів і серіалів, заснованих на реальних подіях. Ці проєкти мають досить високий рейтинг IMDb і завоювали увагу глядачів, тож їх не можна пропустити.

Фільми та серіали на реальних подіях

"Підробник"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Події фільму відбуваються у 1970-х роках. До Риму приїжджає Тоні Чічіареллі, який мріє стати великим художником. Проте чоловік вступає на злочинний шлях. Головний герой стане найвидатнішим підробником.

"Підробник": дивіться онлайн трейлер фільму

"Таблетка від болю"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.4/10

У серіалі показана опіоїдна криза у США. Сюжет зосереджений на компанії Purdue Pharma, яка належить Річарду Саклеру та його родині. Життя людей назавжди змінилося після винайдення препарату "Оксиконтин".

"Таблетка від болю": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зрив"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Кандидат у мери Лос-Анджелеса Майло Бредфорд та його дружина мають лише кілька годин, аби знайти викуп, адже їхнього сина викрали. Багато коштів пішло на виборчу кампанію, тож подружжя йде на ризик. Їм доведеться розкрити ті сторони життя, які вони прагнули приховати.

"Зрив": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тиха Нава"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Улітку 2018 році Адам та його наречена Інна приїжджають до міста Тиха Нава. Якось закохані сваряться, після чого хлопець утікає, а дівчина відправляється на його пошуки та стає жертвою зґвалтування. Поліція не збирається належним чином розслідувати злочин, а Інна починає підозрювати самого Адама, тож вони розходяться.

Згодом Адам знову приїжджає у Тиху Наву, щоб розкрити правду. Проте у місті стається зґвалтування та вбивство. На хлопця чекає боротьба із поліцією і владою, які намагаються зам'яти справу.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу