24 Канал обрав декілька кінострічок, які поєднали у собі різні жанри, щоб вразити найприскіпливішого глядача.

Фільми з неочікуваною кінцівкою

"Інші", 2001

Рейтинг IMDb: 7,6

Це містичний трилер про Грейс, яка живе з двома дітьми у величезному, однак відлюдному маєтку. Її діти мають рідкісну хворобу – не переносять світло. Через це у будинку немає світла, а завжди суцільна темрява. Коли на її порозі з'являються нові слуги, у помешканні починається ряд страшних і незрозумілих подій. У якийсь момент головна героїня взагалі починає сумніватись у реальності того, що відбувається.

"Інші": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ідентифікація", 2003

Рейтинг IMDb: 7,3

Через негоду група незнайомців опиняється в одному придорожньому мотелі. Здавалось, що нічого не віщує біди, однак гості починають помирати один за одним із незрозумілих обставин. Кожна нова смерть тільки ускладнює пошуки вбивці, а наступні події стають все моторошнішими.

"Ідентифікація": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ножі наголо", 2019

Рейтинг IMDb: 7,9

Це детективна історія з чорним гумором про загадкову смерть відомого письменника. На одній із вечірок збирається вся родина. Кожен із них має приховані образи та неабиякі таємниці. За справу береться харизматичний детектив Бенуа Блан, який поступово починає розплутувати клубок смерті.

Крім того, історія з цим детективом має продовження. Загалом є три частини про Бенуа Блана.

"Ножі наголо": дивіться онлайн трейлер фільму