24 Канал выбрал несколько кинолент, которые соединили в себе различные жанры, чтобы поразить самого придирчивого зрителя.

Фильмы с неожиданной концовкой

"Другие", 2001

Рейтинг IMDb: 7,6

Это мистический триллер о Грейс, которая живет с двумя детьми в огромном, однако уединенном поместье. Ее дети имеют редкую болезнь – не переносят свет. Из-за этого в доме нет света, а всегда сплошная темнота. Когда на ее пороге появляются новые слуги, в доме начинается ряд страшных и необъяснимых событий. В какой-то момент главная героиня вообще начинает сомневаться в реальности того, что происходит.

"Идентификация", 2003

Рейтинг IMDb: 7,3

Из-за непогоды группа незнакомцев оказывается в одном придорожном мотеле. Казалось, что ничего не предвещает беды, однако гости начинают умирать один за другим при непонятных обстоятельствах. Каждая новая смерть только усложняет поиски убийцы, а последующие события становятся все более жуткими.

"Ножи наголо", 2019

Рейтинг IMDb: 7,9

Это детективная история с черным юмором о загадочной смерти известного писателя. На одной из вечеринок собирается вся семья. Каждый из них имеет скрытые образы и незаурядные тайны. За дело берется харизматичный детектив Бенуа Блан, который постепенно начинает распутывать клубок смерти.

Кроме того, история с этим детективом имеет продолжение. Всего есть три части о Бенуа Блана.

