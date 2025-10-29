4 найновіші мінісеріали на Netflix, які допоможуть розслабитись після важкого робочого дня

Мінісеріали – це один з улюблених форматів справжніх кіноманів. Адже це стрічки, які можна подивитися всього за декілька днів.

На Netflix часто виходять такі серіали. Тож у матеріалі 24 Каналу ми зробили добірку найновіших стрічок, серед яких ви точно знайдете свого фаворита.

Які мінісеріали вийшли на Netflix у 2025 році?

"Флорентійське чудовисько"

Цей італійський мінісеріал вийшов у світ 21 жовтня 2025 року, а вже сьогодні є одним із найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix. Це біографічна кримінальна історія, що розповідає про серійного вбивцю, яка може вивести детективів на слід флорентійського чудовиська.

Ця кіноісторія налічує лише чотири епізоди, тож ви легко зможете зануритися в неї всього на один вечір і розслабитися після важкого робочого дня.

"Флорентійське чудовисько": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Закохані невротики"

Ще один мінісеріал, який вийшов у 2025 році, – це японська кіноісторія під назвою "Закохані невротики". Це комедійна мелодрама, яка налічує вісім епізодів. Історія про власника шоколадної крамниці, який страждає на обсесивно-компульсивний розлад. Ця психологічна травма мало не ламає йому життя.

"Закохані невротики": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

Однак несподівано в його житті з'являється кохання: він зустрічає дівчину, яка живе зі скоптофобією – страхом виглядати недолуго в очах інших. Їм обом доведеться добре попрацювати зі своїми психологічними травмами, аби знайти справжнє щастя в парі.

"Ніхто не бачив, як ми йшли"

Неабиякої популярності набирає мексиканський мінісеріал під назвою "Ніхто не бачив, як ми йшли". Прем'єра відбулася 15 жовтня 2025 року на стримінговій платформі Netflix.

Це історія про жінку, яка переживає важку розлуку з дітьми. Їх забрав чоловік за кордон, і ця подія назавжди змінила її життя. Стрічка складається з п'яти епізодів і точно зможе достукатися до серця кожного.

"Ніхто не бачив, як ми йшли": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Неро"

Ще один мінісеріал, який сьогодні є одним із найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix, – це французький пригодницький бойовик із восьми епізодів. Події відбуваються у Франції в 1504 році.

"Неро": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

У центрі сюжету – убивця, який утікає разом із донькою, щоб захистити її від небезпечних ворогів і власного темного минулого.