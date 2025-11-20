Не тільки “Макстон-Холл”: 3 нові серіали, які обожнюють українці

7 листопада 2025 року відбулась прем'єра 2 сезону популярного німецького серіалу "Макстон-Холл – світ між нами". Це продовження історії про Рубі Белл та Джеймса Бофорта, які навчаються у престижному коледжі.

"Макстон-Холл – світ між нами" став доволі популярним серед українських глядачів. Які ще нові серіали завоювали їхню прихильність, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Нові серіали, які обожнюють українці

"Оперативниця"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Тіа Лінд навчається в поліцейській розвідці Politiets Efterretningstjeneste (PET). Зазвичай вона тримається осторонь, адже прагне боротися з наркоімперіями. Та несподівано жінку виключають з курсантської програми.

До Тіа звертається директор відділу під прикриттям у PET Фольке. Чоловік пропонує їй небезпечну місію та обіцяє роботу, якщо жінка впорається. Лінд потрібно стати ювеліркою розкішних виробів Сарою Ліннеман, щоб зблизитися з Ешлі – дівчиною найвпливовішого торговця кокаїном Данії Мірана.

"Оперативниця": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вітя"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8.6/10

Вітя Василенко працює на СТО свого батька, однак захоплюється психологією. Він здобув психологічну освіту в Полтавському лісотехнічному інституті. Хлопець починає допомагати людям просто на роботі. Вони приходять до Віті на консультації зі своїми тривогами, комплексами та забобонами.

Головний герой повинен зробити складний вибір: залишитися в Лубнах чи переїхати до Києва для більшого розвитку. Батько ж не приймає захоплення сина і хоче, аби той став його наступником.

"Вітя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Прикордонники"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 6.0/10

17 листопада вийшов 2 сезон популярного українського серіалу "Прикордонники". Анатолій, Андрій, Дарина та інші курсанти повертаються на навчання до Національної академії Державної прикордонної служби України після передової, щоб стати офіцерами. У них з'являється новий наставник, а улюблений Іван Криницький починає навчати перший курс. На головних героїв чекають нові випробування.

"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер 2 сезону