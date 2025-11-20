Не тільки “Макстон-Холл”: 3 нові серіали, які обожнюють українці
- 7 листопада 2025 року вийшов 2 сезон німецького серіалу "Макстон-Холл – світ між нами", популярного серед українців.
- Серед нових серіалів, які полюбили українці, є "Оперативниця", "Вітя" і "Прикордонники".
7 листопада 2025 року відбулась прем'єра 2 сезону популярного німецького серіалу "Макстон-Холл – світ між нами". Це продовження історії про Рубі Белл та Джеймса Бофорта, які навчаються у престижному коледжі.
"Макстон-Холл – світ між нами" став доволі популярним серед українських глядачів. Які ще нові серіали завоювали їхню прихильність, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.
Не пропустіть Ідеальний серіал на Netflix, який допоможе розслабитись після важкої ночі
Нові серіали, які обожнюють українці
"Оперативниця"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 6
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Тіа Лінд навчається в поліцейській розвідці Politiets Efterretningstjeneste (PET). Зазвичай вона тримається осторонь, адже прагне боротися з наркоімперіями. Та несподівано жінку виключають з курсантської програми.
До Тіа звертається директор відділу під прикриттям у PET Фольке. Чоловік пропонує їй небезпечну місію та обіцяє роботу, якщо жінка впорається. Лінд потрібно стати ювеліркою розкішних виробів Сарою Ліннеман, щоб зблизитися з Ешлі – дівчиною найвпливовішого торговця кокаїном Данії Мірана.
"Оперативниця": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Вітя"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 12
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
Вітя Василенко працює на СТО свого батька, однак захоплюється психологією. Він здобув психологічну освіту в Полтавському лісотехнічному інституті. Хлопець починає допомагати людям просто на роботі. Вони приходять до Віті на консультації зі своїми тривогами, комплексами та забобонами.
Головний герой повинен зробити складний вибір: залишитися в Лубнах чи переїхати до Києва для більшого розвитку. Батько ж не приймає захоплення сина і хоче, аби той став його наступником.
"Вітя": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Прикордонники"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 48
- Рейтинг IMDb: 6.0/10
17 листопада вийшов 2 сезон популярного українського серіалу "Прикордонники". Анатолій, Андрій, Дарина та інші курсанти повертаються на навчання до Національної академії Державної прикордонної служби України після передової, щоб стати офіцерами. У них з'являється новий наставник, а улюблений Іван Криницький починає навчати перший курс. На головних героїв чекають нові випробування.
"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер 2 сезону