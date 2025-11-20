Не только "Макстон-Холл": 3 новых сериала, которые обожают украинцы
- 7 ноября 2025 года вышел 2 сезон немецкого сериала "Макстон-Холл – мир между нами", популярного среди украинцев.
- Среди новых сериалов, которые полюбили украинцы, есть "Оперативница", "Витя" и "Пограничники".
7 ноября 2025 года состоялась премьера 2 сезона популярного немецкого сериала "Макстон-Холл – мир между нами". Это продолжение истории о Руби Белл и Джеймсе Бофорте, которые учатся в престижном колледже.
"Макстон-Холл – мир между нами" стал довольно популярным среди украинских зрителей. Какие еще новые сериалы завоевали их благосклонность, узнавайте в материале 24 Канала.
Не пропустите Идеальный сериал на Netflix, который поможет расслабиться после тяжелой ночи
Новые сериалы, которые обожают украинцы
"Оперативница"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Тиа Линд учится в полицейской разведке Politiets Efterretningstjeneste (PET). Обычно она держится в стороне, ведь стремится бороться с наркоимпериями. Но неожиданно женщину исключают из курсантской программы.
К Тиа обращается директор отдела под прикрытием в PET Фольке. Мужчина предлагает ей опасную миссию и обещает работу, если женщина справится. Линд нужно стать ювелиркой роскошных изделий Сарой Линнеман, чтобы сблизиться с Эшли – девушкой самого влиятельного торговца кокаином Дании Мирана.
"Оперативница": смотрите онлайн трейлер сериала
"Витя"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 12
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
Витя Василенко работает на СТО своего отца, однако увлекается психологией. Он получил психологическое образование в Полтавском лесотехническом институте. Парень начинает помогать людям прямо на работе. Они приходят к Вите на консультации со своими тревогами, комплексами и предрассудками.
Главный герой должен сделать сложный выбор: остаться в Лубнах или переехать в Киев для большего развития. Отец же не принимает увлечение сына и хочет, чтобы тот стал его преемником.
"Витя": смотрите онлайн трейлер сериала
"Пограничники"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 48
- Рейтинг IMDb: 6.0/10
17 ноября вышел 2 сезон популярного украинского сериала "Пограничники". Анатолий, Андрей, Дарья и другие курсанты возвращаются на учебу в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины после передовой, чтобы стать офицерами. У них появляется новый наставник, а любимый Иван Криницкий начинает обучать первый курс. Главных героев ждут новые испытания.
"Пограничники": смотрите онлайн трейлер 2 сезона