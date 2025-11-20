"Макстон-Холл – мир между нами" стал довольно популярным среди украинских зрителей. Какие еще новые сериалы завоевали их благосклонность, узнавайте в материале 24 Канала.

Новые сериалы, которые обожают украинцы

"Оперативница"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Тиа Линд учится в полицейской разведке Politiets Efterretningstjeneste (PET). Обычно она держится в стороне, ведь стремится бороться с наркоимпериями. Но неожиданно женщину исключают из курсантской программы.

К Тиа обращается директор отдела под прикрытием в PET Фольке. Мужчина предлагает ей опасную миссию и обещает работу, если женщина справится. Линд нужно стать ювелиркой роскошных изделий Сарой Линнеман, чтобы сблизиться с Эшли – девушкой самого влиятельного торговца кокаином Дании Мирана.

"Оперативница": смотрите онлайн трейлер сериала

"Витя"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8.6/10

Витя Василенко работает на СТО своего отца, однако увлекается психологией. Он получил психологическое образование в Полтавском лесотехническом институте. Парень начинает помогать людям прямо на работе. Они приходят к Вите на консультации со своими тревогами, комплексами и предрассудками.

Главный герой должен сделать сложный выбор: остаться в Лубнах или переехать в Киев для большего развития. Отец же не принимает увлечение сына и хочет, чтобы тот стал его преемником.

"Витя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Пограничники"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 6.0/10

17 ноября вышел 2 сезон популярного украинского сериала "Пограничники". Анатолий, Андрей, Дарья и другие курсанты возвращаются на учебу в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины после передовой, чтобы стать офицерами. У них появляется новый наставник, а любимый Иван Криницкий начинает обучать первый курс. Главных героев ждут новые испытания.

"Пограничники": смотрите онлайн трейлер 2 сезона