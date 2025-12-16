Новий мінісеріал на Netflix, який можна подивитися за один вечір

На стримінговій платформі Netflix вийшов хороший комедійний серіал, який можна переглянути за один вечір. Творці обіцяють багато сміху та цікавий сюжет.

Серіал "Самотній тато" вийшов на Netflix декілька днів тому. Що цікаво на сайті IMDb стрічка має доволі високий рейтинг, пише 24 Канал.

Який новий мінісеріал подивитись на Netflix?

Варто приділити час для перегляду серіалу "Самотній тато". Всього є 6 серій по 39 хвилин.

Це індійська комедійна драма. За сюжетом, безтурботний Ґаурав знаходить у своїй машині немовля. Він не хоче відмовлятись від дитини, а бажає стати батьком-одинаком. Йому доводиться протистояти своїй ексцентричній родині, агентству з усиновлення й суспільним нормам.

"Самотній тато": дивіться онлайн трейлер серіалу

До речі! Рейтинг IMDb цього серіалу становить 8,2 з 10.

Така висока оцінка свідчить, що мінісеріал точно вартий перегляду, й упередженість щодо індійського кінематографа може бути зайвою.

Які серіали зараз дивляться українці на Netflix?

Варто зазначити, що "пальму першості" отримує новий, п'ятий сезон, "Дивних див". Наступні сходинки посідають попередні сезони цієї франшизи, однак четверте місце забрав новий серіал – "Покинуті", який розповідає про війну двох родин.

"Покинуті": дивіться онлайн трейлер серіалу