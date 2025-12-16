Новый мини-сериал на Netflix, который можно посмотреть за один вечер

На стриминговой платформе Netflix вышел хороший комедийный сериал, который можно посмотреть за один вечер. Создатели обещают много смеха и интересный сюжет.

Сериал "Одинокий папа" вышел на Netflix несколько дней назад. Что интересно на сайте IMDb лента имеет довольно высокий рейтинг, пишет 24 Канал.

Какой новый мини-сериал посмотреть на Netflix?

Стоит уделить время для просмотра сериала "Одинокий папа". Всего есть 6 серий по 39 минут.

Это индийская комедийная драма. По сюжету, беззаботный Гаурав находит в своей машине младенца. Он не хочет отказываться от ребенка, а желает стать отцом-одиночкой. Ему приходится противостоять своей эксцентричной семье, агентству по усыновлению и общественным нормам.

"Одинокий папа": смотрите онлайн трейлер сериала

Кстати! Рейтинг IMDb этого сериала составляет 8,2 из 10.

Такая высокая оценка свидетельствует, что мини-сериал точно стоит просмотра, и предвзятость в отношении индийского кинематографа может быть лишней.

Какие сериалы сейчас смотрят украинцы на Netflix?

Стоит отметить, что "пальму первенства" получает новый, пятый сезон, "Очень странных дел". Следующие строчки занимают предыдущие сезоны этой франшизы, однако четвертое место забрал новый сериал – "Покинутые", который рассказывает о войне двух семей.

"Покинутые": смотрите онлайн трейлер сериала