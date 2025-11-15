Напруга в кожному кадрі: новий мінісеріал Netflix, який можна подивитися за вихідні

Днями Netflix презентував новий похмурий серіал, що поступово стає лідером за популярністю у багатьох країнах. Це детектив і трилер, що тримає глядача у напрузі від першого до останнього епізоду.

Мова йде про американський драматичний серіал "Звір у мені" (The Beast in Me), прем'єра якого відбулась 13 листопада на Netflix. 24 Канал детальніше розповість, чому ця картина варта перегляду.

Головні ролі у серіалі виконали Клер Дейнс (також відома за "Моє так зване життя") і Метью Ріс (відомий за фільм "Заборонене кохання"). Продюсери стрічки – Джоді Фостер і Конан О'Браєн.

Це мінісеріал – він складається всього з восьми епізодів. Тому його буде зручно подивитися за вихідний чи кілька днів.

Про що розповідає серіал?

У центрі сюжету – талановита й успішна письменниця Еґґі Віґґс, яка трагічно втратила маленького сина. Через це вона перестала творити, віддалилась від суспільства та перетворилась на тінь колишньої себе.

Та раптово у неї з'являється нове джерело натхнення. Новий сусід Найл Джарвіс – харизматичний магнат у сфері нерухомості. 6 років тому він був у центрі уваги: його підозрювали у вбивстві дружини Медісон. Суд визнав жінку зниклою безвісти, однак публіка йому все ще не пробачила.

Еґґі водночас і захопилась, і злякалась появи нового сусіда. Вона вирішила, що дійде до правди та напише про це свою нову книжку. І, на здивування, Найл погодився на численні інтерв'ю. Агент ФБР попередив письменницю, що від чоловіка варто триматись якомога далі. Але їхня небезпечна гра у "кішки-мишки" вже почалася.

"Звір у мені": дивіться трейлер онлайн

Це напружена детективна історія у жанрі трилера про психологічну дуель між головними героями. Вона сподобається тим, хто обожнює розгадувати загадки й таємниці. А похмурий сюжет ідеально доповнить осінні краєвиди.

Що кажуть критики?

IMDb – 7,4/10

Rotten Tomatoes – 83%

Metacritic – 71/100

Перші відгуки глядачів та кінокритиків здебільшого позитивні. Вони відзначають блискучу акторську гру, реальну напругу у кожному епізоді та цікавий сценарій.

У своїй суті The Beast in Me залишається камерною історією про двох. Між ними виникає іскра у чудово прописаних сценах, що повністю занурюють у світ двох людей, які відкривають – що означає знайти того, хто бачить тебе по-справжньому й приймає цілком, навіть коли ця "цілісність" відлякує інших – і скільки ти готовий прийняти у відповідь. Це – і вони – неймовірно прекрасні в кадрі,

– висловилась кінокритикиня з The Guardian.

Оглядачі припускають, що "Звір у мені" може завоювати кілька премій. А глядачі у захваті від сюжетних поворотів. Радимо звернути увагу на цей серіал, якщо ви у пошуку нової історії.