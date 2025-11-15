Напряжение в каждом кадре: новый мини-сериал Netflix, который можно посмотреть за выходные

На днях Netflix представил новый мрачный сериал, который постепенно становится лидером по популярности во многих странах. Это детектив и триллер, который держит зрителя в напряжении от первого до последнего эпизода.

Речь идет об американском драматическом сериале "Зверь во мне" (The Beast in Me), премьера которого состоялась 13 ноября на Netflix. 24 Канал подробнее расскажет, почему эта картина стоит просмотра.

Интересно 3 сериала, которые понравятся поклонникам "Макстон-Холл"

Главные роли в сериале исполнили Клэр Дэйнс (также известная по "Моя так называемая жизнь") и Мэтью Рис (известный по фильму "Запретная любовь"). Продюсеры ленты – Джоди Фостер и Конан О'Брайен.

Это мини-сериал – он состоит всего из восьми эпизодов. Поэтому его будет удобно посмотреть за выходной или несколько дней.

О чем рассказывает сериал?

В центре сюжета – талантливая и успешная писательница Эгги Виггс, которая трагически потеряла маленького сына. Из-за этого она перестала творить, отдалилась от общества и превратилась в тень прежней себя.

Но внезапно у нее появляется новый источник вдохновения. Новый сосед Найл Джарвис – харизматичный магнат в сфере недвижимости. 6 лет назад он был в центре внимания: его подозревали в убийстве жены Мэдисон. Суд признал женщину пропавшей без вести, однако публика ему все еще не простила.

Эгги одновременно и восхитилась, и испугалась появления нового соседа. Она решила, что дойдет до правды и напишет об этом свою новую книгу. И, к удивлению, Найл согласился на многочисленные интервью. Агент ФБР предупредил писательницу, что от мужчины стоит держаться подальше. Но их опасная игра в "кошки-мышки" уже началась.

"Зверь во мне": смотрите трейлер онлайн

Это напряженная детективная история в жанре триллера о психологической дуэли между главными героями. Она понравится тем, кто обожает разгадывать загадки и тайны. А мрачный сюжет идеально дополнит осенние пейзажи.

Что говорят критики?

IMDb – 7,4/10

Rotten Tomatoes – 83%

Metacritic – 71/100

Первые отзывы зрителей и кинокритиков в основном положительные. Они отмечают блестящую актерскую игру, реальное напряжение в каждом эпизоде и интересный сценарий.

В своей сути The Beast in Me остается камерной историей о двух. Между ними возникает искра в прекрасно прописанных сценах, что полностью погружают в мир двух людей, которые открывают – что значит найти того, кто видит тебя по-настоящему и принимает целиком, даже когда эта "целостность" отпугивает других – и сколько ты готов принять в ответ. Это – и они – невероятно прекрасны в кадре,

– высказалась кинокритик из The Guardian.

Обозреватели предполагают, что "Зверь во мне" может завоевать несколько премий. А зрители в восторге от сюжетных поворотов. Советуем обратить внимание на этот сериал, если вы в поиске новой истории.