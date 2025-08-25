Турецькі серіали часто сприймаються як довгі драми, що тривають роками, а кількість епізодів перевищує сотню. Та насправді є й винятки – короткі історії, які можуть торкнутися душі навіть за кілька серій.

Новий турецький серіал "Листи з минулого" – саме такий, пише Кіно 24. Він щемливий і ностальгічний, але водночас цікавий та емоційний. Його можна переглянути за день чи кілька днів, проте він залишить багато вражень опісля.

Серіал "Листи з минулого" вийшов на Netflix у липні цього року. У головних ролях – Ґьокче Бахадир, Онур Туна, Селін Єнінджі. Він складається всього з 8 епізодів приблизно по 40 хвилин кожен.

Про що сюжет серіалу?

У 2003 році вчителька Фатма Айяр запропонувала учасникам літературного клубу написати листи й звернутися до самих себе у майбутньому. Ці послання мали б відкрити 20 років тому. Але конверти загубилися.

Ніхто не згадував про листи, що запилилися в архівах, доки у 2023 році їх не знайшла донька Фатми – Еліф. Текст кожного листа торкнувся її серця: там були підліткові мрії і страхи, відверті зізнання і захопливі думки. Виявилося, що один з цих листів стосувався самої Еліф. У ньому приховався секрет про її появу на світ.

Дізнавшись цю інформацію, Еліф вирішує знайти авторів колекції цих листів, адже прагне збагнути правду про її народження.

"Листи з минулого": дивіться трейлер онлайн

Це інтимна та загадкова історія про одкровення й таємниці. Емоційний серіал підіймає теми колективної пам'яті, плину часу та спогадів. Він сподобається фанам сімейних драм і тим, хто любить сюжети, побудовані на таємницях та історіях різних поколінь.