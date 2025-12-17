Найгостріший детектив 2025 року, який підкорив українських глядачів на Netflix

12 грудня 2025 року на Netflix відбулась прем'єра американського детективного фільму "Ножі наголо: Прокинься, покійнику". Це третя частина франшизи, яка вже полюбилась українцям.

У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторів та інші подробиці стрічки.

Що відомо про фільм "Ножі наголо: Прокинься, покійнику"?

"Ножі наголо: Прокинься, покійнику" – одна із найновіших детективних комедій, яка є третьою частиною франшизи "Ножі наголо". Стрічка вийшла на платформі Netflix зовсім нещодавно і вже стала справжнім фаворитом українських глядачів. На цю мить фільм налічує 7.5 бала на сайті IMDb.

Головну роль у стрічці зіграв Денієл Крейґ. Він втілив роль детектива Бенуа Бланка. До акторського складу також увійшли такі зірки:

Джош О'Коннор,

Ґленн Клоуз,

Джош Бролін,

Міла Куніс,

Джеремі Реннер,

Керрі Вашингтон,

Ендрю Скотт,

Кейлі Спейні,

Деріл Маккормак,

Томас Гейден Черч.

Про що сюжет фільму?

Сюжет розгортається навколо всесвітньо відомого детектив Бенуа Бланка. Він береться за свою чергову справу. Його розслідування призводить до харизматичного священника монсеньйора Джефферсона Вікса та його громади. У проповідях цього священника можна побачити багато гніву, але аж ніяк не божого вчення. Раптово Вікс помирає, а Бланк береться розплутати найзагадковішу павутину подій у релігійній спільноті.

"Ножі наголо: Прокинься, покійнику": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм уже отримав низку позитивних відгуків від критиків.

Про що перші частини "Ножі наголо"?

Ще до виходу 1 частини стрічки "Ножі наголо" режисер Раян Джонсон заявив, що готовий створити цілу серію стрічок про детектива Бенуа Блана, який розгадуватиме різні загадки.