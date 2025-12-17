Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мережу X (Twitter). У матеріалі дізнаєтесь більше про сюжет, акторський склад та інші подробиці стрічки.

Платформа Apple TV оголосила про шалений успіх серіалу "Єдина". Що цікаво, стрічка обігнала усі попередні хіти ще до прем'єри усіх епізодів першого сезону. Йдеться про загальну кількість переглядів за короткий проміжок часу. За якими ще критеріями оцінюють цей успіх на платформі – наразі невідомо. Серіал "Єдина" обігнав навіть "Розрив", який раніше вважався найуспішнішим на сервісі.

"Єдина": дивіться онлайн трейлер серіалу

Про що серіал "Єдина"?

Дія телесеріалу розгортаються в Альбукерке, штат Нью-Мексико. У центрі сюжету – популярна письменниця та авторка любовних романів, на ім'я Керол Стурка. Вона зовсім не задоволена своєю роботою. Керол вважає свої книжки справжньою нісенітницею.

А проте, вона випускає нову книгу та вирушає в місто Альбукерке на презентацію, адже прагне таки зацікавити людей своїми романами. В один момент жінка дізнається, що всі жителі цього містечка заражені невідомим вірусом постійної та колективної радості. Серед них усіх вона – найнещасніша людина на Землі.



Серіал "Єдина" / Кадр із серіалу

Тепер Керол необхідно вигадати, як врятувати ситуацію. Їй доводиться нелегко і лише фінал цієї історії покаже, чи можна ще щось вдіяти проти цього унікального вірусу.

Головні ролі у серіалі зіграли Рей Сігорн у ролі Керол Стурки, Кароліна Видра в ролі Зосі, а також Міріам Шор , Моніка Лотт, Маккензі Скотт, Дженніфер Браво Хернандез та інші.

Перший сезон серіалу налічує 9 епізодів, однак два з них ще досі не доступні для перегляду. Крім того, справжнім прихильникам стрічки варто видихнути з полегшенням, адже уже анонсовано продовження цієї кіноісторії. Щоправда, прем'єра другого сезону може відбутися не раніше кінця 2027 року.

Що кажуть глядачі та кінокритики про серіал?

Попри те, що кінокритики дуже високо оцінили серіал "Єдина", не всі глядачі погоджуються з цією думкою. Багато хто каже, що події серіалу розвиваються занадто повільно. Відомо, що рейтинг від глядачів коливається на рівні близько 68% проти 98% від критиків. З усім тим, серіал налічує шалено велику кількість переглядів, які зробили його найпопулярнішим у світі за версією Apple TV.