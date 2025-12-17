Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сеть X (Twitter). В материале узнаете больше о сюжете, актерский состав и другие подробности ленты.

Какой сериал стал самым популярным в мире по версии Apple TV?

Платформа Apple TV объявила о бешеном успехе сериала "Единственная". Что интересно, лента обогнала все предыдущие хиты еще до премьеры всех эпизодов первого сезона. Речь идет об общем количестве просмотров за короткий промежуток времени. По каким еще критериям оценивают этот успех на платформе – пока неизвестно. Сериал "Единственная" обогнал даже "Разрыв", который ранее считался самым успешным на сервисе.

"Единственная": смотрите онлайн трейлер сериала

О чем сериал "Единственная"?

Действие телесериала разворачиваются в Альбукерке, штат Нью-Мексико. В центре сюжета – популярная писательница и автор любовных романов, по имени Кэрол Стурка. Она совсем не довольна своей работой. Кэрол считает свои книги настоящей ерундой.

Однако, она выпускает новую книгу и отправляется в город Альбукерке на презентацию, ведь стремится таки заинтересовать людей своими романами. В один момент женщина узнает, что все жители этого городка заражены неизвестным вирусом постоянной и коллективной радости. Среди них всех она – самый несчастный человек на Земле.



Сериал "Единственная" / Кадр из сериала

Теперь Кэрол необходимо придумать, как спасти ситуацию. Ей приходится нелегко и только финал этой истории покажет, можно ли еще что-то сделать против этого уникального вируса.

Главные роли в сериале сыграли Рэй Сигорн в роли Кэрол Стурки, Каролина Выдра в роли Зоси, а также Мириам Шор , Моника Лотт, Маккензи Скотт, Дженнифер Браво Хернандез и другие.

Первый сезон сериала насчитывает 9 эпизодов, однако два из них до сих пор не доступны для просмотра. Кроме того, настоящим поклонникам ленты стоит выдохнуть с облегчением, ведь уже анонсировано продолжение этой киноистории. Правда, премьера второго сезона может состояться не раньше конца 2027 года.

Что говорят зрители и кинокритики о сериале?

Несмотря на то, что кинокритики очень высоко оценили сериал "Единственная", не все зрители соглашаются с этим мнением. Многие говорят, что события сериала развиваются слишком медленно. Известно, что рейтинг от зрителей колеблется на уровне около 68% против 98% от критиков. Со всем тем, сериал насчитывает безумно большое количество просмотров, которые сделали его самым популярным в мире по версии Apple TV.