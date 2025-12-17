Для поклонников "Эмили в Париже" 24 Канал рекомендует 3 сериала: "Целую, Китти", "С большой буквы" и "Удивительная миссис Мейзел". Айда смотреть, пока в ожидании премьеры!

Что посмотреть поклонникам сериала "Эмили в Париже"?

"Целую, Китти"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 18

: 18 Рейтинг IMDb: 6.5/10

В первом сезоне рассказывается о Китти, которая едет в Сеул, чтобы воссоединиться со своим парнем Дэ. У пары были отношения на расстоянии, которые переживали настоящие американские горки.

Во втором сезоне главная героиня возвращается в столицу Южной Кореи. Зрители снова наблюдают за любовными треугольниками. Китти пытается разобраться в своих чувствах.

"Целую, Китти": смотрите онлайн трейлер сериала

"С большой буквы"

Количество сезонов : 5

: 5 Количество серий : 52

: 52 Рейтинг IMDb: 7.8/10

Это история о трех подругах: Джейн, Кэт и Саттон, которые живут в Нью-Йорке и работают в редакции женского журнала "Скарлетт". Создать издание не так просто, поэтому нужно быть командой. Работая над каждым выпуском, женщины пытаются найти свою идентичность, дружеские отношения и любовь

"С большой буквы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Удивительная миссис Мейзел"

Количество сезонов : 5

: 5 Количество серий : 43

: 43 Рейтинг IMDb: 8.7/10

События сериала происходят в Нью-Йорке в 1958 году. В центре сюжета – домохозяйка Мириам Мейзел, которая живет на Манхэттене. Она вышла замуж за успешного бизнесмена Джоэла и воспитывает двоих детей.

Однако жизнь главной героини меняется. Дело в том, что Мириам узнает, что муж изменяет ей с секретаршей. Женщина напивается, отправляется в клуб и открывает в себе неожиданный талант стендап-комикессы.

"Удивительная миссис Мейзел": смотрите онлайн трейлер сериала