По словам Квентина, в рейтинге лидирует военный боевик Ридли Скотта, передает 24 Канал со ссылкой на Variety.

Может заинтересовать 4 мини-сериала, которые стоит посмотреть, когда хочется расслабиться

Какие фильмы обожает Квентин Тарантино?

На первом месте оказался боевик "Падение "Черного ястреба"". Квентин открыто говорит о своем восторге фильмом, а режиссуре отдал отдельную похвалу, ведь назвал ее "шедевральной работой".

Это единственный фильм, который полностью соответствует замыслу "Апокалипсиса сегодня". И визуальный эффект, и ощущения... Он длится 2 часа 45 минут... мое сердце билось на протяжении всего фильма; он захватил меня и никогда не отпускал,

– заявил Квентин.

Рейтинг IMDb составляет 7,7 из 10.

"Падение "Черного ястреба"": смотрите онлайн трейлер фильма

2 место – "История игрушек: Большой побег" (режиссер – Ли Анкрич): рейтинг IMDb – 8,3;

"История игрушек: Большой побег": смотрите онлайн трейлер мультика

3 место – "Трудности перевода" (режиссер – София Коппола): рейтинг IMDb – 7,7;

"Трудности перевода": смотрите онлайн трейлер фильма

4 место – "Дюнкерк" (режиссер – Кристофер Нолан): рейтинг IMDb – 7,8;

"Дюнкерк": смотрите онлайн трейлер фильма

5 место – "Нефть" (режиссер – Пол Томас Андерсон): рейтинг IMDb – 8,2;

"Нефть": смотрите онлайн трейлер фильма

6 место – "Зодиак" (режиссер – Дэвид Финчер): рейтинг IMDb – 7,7;

"Зодиак": смотрите онлайн трейлер фильма

7 место – "Неуправляемый" (режиссер – Тони Скотт): рейтинг IMDb – 6,8;

"Неуправляемый": смотрите онлайн трейлер фильма

8 место – "Безумный Макс: Дорога гнева" (режиссер – Джордж Миллер): рейтинг IMDb – 6,8;

"Безумный Макс: Дорога гнева": смотрите онлайн трейлер фильма

9 место – "Зомби по имени Шон" (режиссер – Эдгар Райт): рейтинг IMDb – 7,8;

"Зомби по имени Шон": смотрите онлайн трейлер фильма

10 место – "В полночь в Париже" (режиссер – Вуди Аллен): рейтинг IMDb – 7,6;

"В полночь в Париже": смотрите онлайн трейлер фильма

Недавно Netflix Ukraine сообщил, что для фанатов "Острых козырьков" есть хорошая новость. В свет выйдет фильм "Острые козырьки: Бессмертный".