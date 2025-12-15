24 Канал подобрал несколько мини-сериалов с увлекательными сюжетами, которые не просто помогут расслабиться, но и отражаться в памяти.
Может заинтересовать Самые известные сериальные пары, которые обожали все
Мини-сериалы, чтобы расслабиться
"Ночной администратор", 2016
Рейтинг IMDb: 8,0
Это шпионский мини-сериал по роману Джона Ле Карре. Бывший военный Джонатан Пайн работает ночным администратором в отелях. Однажды он случайно получает компромат на влиятельного международного торговца оружием – Ричарда Роупера. После ряда трагических событий его завербовывает британская разведка. Джонатан соглашается на очень опасное задание – проникнуть в ближайшее окружение преступника.
"Ночной администратор": смотрите онлайн трейлер сериала
"Милдред Пирс", 2011
Рейтинг IMDb: 7,6
Драматический мини-сериал по роману Джеймса. М. Кейна. События разворачиваются во время Великой депрессии. Милдред – разведенная женщина, которая самостоятельно занимается карьерой и бизнесом, чтобы обеспечить дочерей. Но вот старшая дочь Веда идет наперекор родной матери, что начинает постепенно разрушать женщину.
"Милдред Пирс": смотрите онлайн трейлер сериала
"Джон Адамс", 2008
Рейтинг IMDb: 8,4
Мини-сериал рассказывает о пути Джона Адамса, который был адвокатом, а впоследствии стал вторым президентом США. Сюжет показывает Американскую революцию, дипломатические миссии в Европе и принятие сложных политических решений.
Сериал "Джон Адамс" – это портрет человека, который часто остается в тени, но точно сыграл ключевую роль в формировании независимого государства.
"Джон Адамс": смотрите онлайн трейлер сериала
"Конец парада", 2012
Рейтинг IMDb: 7,4
История Кристофера Титженса – британского аристократа, который оказывается между долгом, предательским браком и чувствами к другой женщине. Все это происходит на фоне Первой мировой войны.
"Конец парада": смотрите онлайн трейлер сериала
Если вам понравился "Люпен", то вот пять похожих лент к просмотру.