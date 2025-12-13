В подборке 24 Канала предлагаем напомнить, чьи любовные отношения были номером один, и кого из сериальных пар обожали больше всего.

Самые известные сериальные пары

Рейчел и Росс ("Друзья")

Классический роман, который длится весь сериал. Росс влюблен в Рэйчел еще со школьных времен, они проходят через расставание, ревность и новые отношения, но в конце сериала находят путь друг к другу. Более того, у них еще и родился общий ребенок – девочка Эмма.

Рэйчел и Росс / Кадр из сериала

Баффи и Энджел ("Баффи – победительница вампиров")

Сложные отношения между охотницей на вампиров и вампиром с душой. Любовь проходит через испытания тьмой, моральными дилеммами и трагедиями, оставаясь одной из самых знаковых в сериалах.

Баффи и Энджел / Кадр из сериала

Пенелопа и Колин ("Бриджертоны")

Романтическая пара из серии "Бриджертоны" Их отношения полны страсти, социальных интриг и тайн, но они преодолевают преграды, чтобы быть вместе. Их любовь зародилась в бурной светской среде и в конце нашла свое место среди других.

Пенелопа и Колин / Кадр из сериала

Моника и Чендлер ("Друзья")

Их отношения развивались от дружбы до любви. Сначала они скрывали от друзей, что вместе, впоследствии поженились, а еще позже взяли под опеку детей от суррогатной матери. Возможно, этот брак трудно назвать идеальным, однако Моника и Чендлер действительно любили друг друга по-настоящему.

Моника и Чендлер / Кадр из сериала

Дэн и Серена ("Сплетница")

Сложная пара, где переплетаются любовь, ревность и интриги. Их роман проходит через измены, семейные тайны и постоянные испытания, но страсть держит их вместе.

Дэн и Серена / Кадр из сериала

Деймон и Елена ("Дневники вампира")

Страсть и драматизм в центре сериала. Их отношения сочетают любовь, опасность и моральные вызовы, а любовь становится главной мотивацией для обоих героев. Деймон и Елена много раз теряли друг друга, и все же смогли начать жизнь с чистой страницы, но уже вместе.

Деймон и Елена / Кадр из сериала

Фиби и Коул ("Все женщины ведьмы")

Романтическая линия, где любовь смешивается с магией и мистикой. Они проходят испытания, связанные со сверхъестественными силами, доказывая, что настоящие чувства сильнее любых препятствий.

Фиби и Коул / Кадр из сериала

