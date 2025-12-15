24 Канал підібрав декілька мінісеріалів із захопливими сюжетами, які не просто допоможуть розслабитись, а й закарбуються у пам'яті.

Мінісеріали, щоб розслабитись

"Нічний адміністратор", 2016

Рейтинг IMDb: 8,0

Це шпигунський мінісеріал за романом Джона Ле Карре. Колишній військовий Джонатан Пайн працює нічним адміністратором у готелях. Одного разу він випадково отримує компромат на впливового міжнародного торговця зброєю – Річарда Роупера. Після низки трагічних подій його завербовує британська розвідка. Джонатан погоджується на дуже небезпечне завдання – проникнути у найближче оточення злочинця.

"Нічний адміністратор": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мілдред Пірс", 2011

Рейтинг IMDb: 7,6

Драматичний мінісеріал за романом Джеймса. М. Кейна. Події розгортаються під час Великої депресії. Мілдред – розлучена жінка, яка самотужки займається кар'єрою та бізнесом, щоб забезпечити доньок. Та от старша донька Веда йде наперекір рідній матері, що починає поступово руйнувати жінку.

"Мілдред Пірс": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Джон Адамс", 2008

Рейтинг IMDb: 8,4

Мінісеріал розповідає про шлях Джона Адамса, який був адвокатом, а згодом став другим президентом США. Сюжет показує Американську революцію, дипломатичні місії в Європі та ухвалення складних політичних рішень.

Серіал "Джон Адамс" – це портрет людини, яка часто залишається в тіні, але точно відіграла ключову роль у формуванні незалежної держави.

"Джон Адамс": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кінець параду", 2012

Рейтинг IMDb: 7,4

Історія Крістофера Тітженса – британського аристократа, який опиняється між обов'язком, зрадливим шлюбом і почуттями до іншої жінки. Усе це відбувається на тлі Першої світової війни.

"Кінець параду": дивіться онлайн трейлер серіалу

