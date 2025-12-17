Самый острый детектив 2025 года, который покорил украинских зрителей на Netflix
- 12 декабря 2025 года Netflix выпустил третью часть франшизы "Ножи наголо" под названием "Ножи наголо: Проснись, покойнике", получив 7.5 балла на IMDb.
- Дэниел Крейг играет роль детектива Бенуа Бланка в фильме, где он расследует смерть священника в религиозном сообществе.
12 декабря 2025 года на Netflix состоялась премьера американского детективного фильма "Ножи наголо: Проснись, покойник". Это третья часть франшизы, которая уже полюбилась украинцам.
В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актеров и другие подробности ленты.
Что известно о фильме "Ножи наголо: Проснись, покойнике"?
"Ножи наголо: Проснись, покойнику" – одна из самых новых детективных комедий, которая является третьей частью франшизы "Ножи наголо". Лента вышла на платформе Netflix совсем недавно и уже стала настоящим фаворитом украинских зрителей. На данный момент фильм насчитывает 7.5 балла на сайте IMDb.
Главную роль в ленте сыграл Дэниел Крейг. Он воплотил роль детектива Бенуа Бланка. В актерский состав также вошли такие звезды:
- Джош О'Коннор,
- Гленн Клоуз,
- Джош Бролин,
- Мила Кунис,
- Джереми Реннер,
- Кэрри Вашингтон,
- Эндрю Скотт,
- Кейли Спейни,
- Дэрил Маккормак,
- Томас Гейден Черч.
О чем сюжет фильма?
Сюжет разворачивается вокруг всемирно известного детектива Бенуа Бланка. Он берется за свое очередное дело. Его расследование приводит к харизматичному священнику монсеньору Джефферсону Виксу и его общине. В проповедях этого священника можно увидеть много гнева, но отнюдь не божьего учения. Внезапно Викс умирает, а Бланк берется распутать самую загадочную паутину событий в религиозном сообществе.
"Ножи наголо: Проснись, покойник": смотрите онлайн трейлер фильма
Фильм уже получил ряд положительных отзывов от критиков.
О чем первые части "Ножи наголо"?
Еще до выхода 1 части ленты "Ножи наголо" режиссер Райан Джонсон заявил, что готов создать целую серию лент о детективе Бенуа Блана, который будет разгадывать различные загадки.
- Премьера первой части фильма "Ножи наголо" состоялась в 2019 году. Лента рассказывала о Бенуа Бланка, который взялся за расследование убийства известного романиста Гарлана Тромби. Мужчину нашли мертвым сразу после празднования 85-летия.
- Вторая часть этой киноистории вышла в свет в 2022 году и рассказывала о путешествии детектива в Грецию, новые тайны и подозреваемых.