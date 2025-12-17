Самый острый детектив 2025 года, который покорил украинских зрителей на Netflix

12 декабря 2025 года на Netflix состоялась премьера американского детективного фильма "Ножи наголо: Проснись, покойник". Это третья часть франшизы, которая уже полюбилась украинцам.

В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актеров и другие подробности ленты.

Что известно о фильме "Ножи наголо: Проснись, покойнике"?

"Ножи наголо: Проснись, покойнику" – одна из самых новых детективных комедий, которая является третьей частью франшизы "Ножи наголо". Лента вышла на платформе Netflix совсем недавно и уже стала настоящим фаворитом украинских зрителей. На данный момент фильм насчитывает 7.5 балла на сайте IMDb.

Главную роль в ленте сыграл Дэниел Крейг. Он воплотил роль детектива Бенуа Бланка. В актерский состав также вошли такие звезды:

Джош О'Коннор,

Гленн Клоуз,

Джош Бролин,

Мила Кунис,

Джереми Реннер,

Кэрри Вашингтон,

Эндрю Скотт,

Кейли Спейни,

Дэрил Маккормак,

Томас Гейден Черч.

О чем сюжет фильма?

Сюжет разворачивается вокруг всемирно известного детектива Бенуа Бланка. Он берется за свое очередное дело. Его расследование приводит к харизматичному священнику монсеньору Джефферсону Виксу и его общине. В проповедях этого священника можно увидеть много гнева, но отнюдь не божьего учения. Внезапно Викс умирает, а Бланк берется распутать самую загадочную паутину событий в религиозном сообществе.

"Ножи наголо: Проснись, покойник": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм уже получил ряд положительных отзывов от критиков.

О чем первые части "Ножи наголо"?

Еще до выхода 1 части ленты "Ножи наголо" режиссер Райан Джонсон заявил, что готов создать целую серию лент о детективе Бенуа Блана, который будет разгадывать различные загадки.