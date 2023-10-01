Росія мстилася поліклініці "Калібром": "Вавилон 13" зняли документальний фільм про Баштанку

Повномасштабне вторгнення змінило місто на Миколаївщині, яке зуміло зупинити просування ворога. Росія намагалась зруйнувати Баштанку, однак вона продовжує жити та розвиватися.

Про це 24 Каналу розповів український режисер і співзасновник кінооб'єднання "Вавилон 13" Володимир Тихий. За його словами, фільм допомогає задокументувати цю подію та емоції українців, які пережили перші місяці війни поблизу лінії фронту.

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Як знімали документальний фільм

До створення фільму об'єднання "Вавилон 13" підштовхнув Український центр охорони здоров’я, що працює задля змін у медичній сфері нашої країни. З початком війни Центр почав долучатись до правозахисної діяльності й допомагати збирати свідчення про злочини росіян щодо медичних закладів України.

"Наша знімальна група поїхала до Баштанки після ознайомлення з розслідуваннями Центру охорони здоров’я. Ми познайомились із мером, керівницею медзакладу, а також зробили інтерв’ю чи не з половиною працівників і працівниць", – зазначив Тихий.

Паралельно знімальна група вивчала також і саму Баштанку, яка, хоч і невеличка, але має другу за величиною лікарню у Миколаївській області. Самі працівники називають її "опорною", адже на неї припадає значна кількість пацієнтів.

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Які зміни відбулися в Баштанці за час війни

Мешканці міста говорять про те, що найімовірніше удар по лікарні був помстою загарбників за невдачі на фронті.

"Баштанка пережила за цей рік унікальний досвід. З одного боку, це навала росіян, які заходили в центр міста, де тривали бої. Баштанка протистояла ворогу загонами самооборони, які сформували місцеві жителі в перші дні війни", – розповів режисер стрічки.

Аналогічні події на початку війни відбулися й в місті Вознесенськ Миколаївської області. Це місто також змогло зупинити окупантів завдяки самоорганізації місцевих мешканців, що кардинально вплинуло на подальший перебіг бойових дій.

З іншого боку, місто отримало величезну допомогу зі всього світу, і це допомогло відновити роботу лікарні вже через місяць після терористичної атаки.

“Мешканці Баштанки дуже вдячні світу за цю підтримку. Їхнє місто витримало всі виклики, які допомогли йому змінитися. Я би навіть сказав, що взаємодія з громадами Європи зробила баштанців чи не найбільшими європейцями в нашій країні”, – поділився Тихий.

Що відомо про об'єднання "Вавилон 13"